El Comité de Emergencia por COVID-19 de la UNCAus comunica los temas tratados

Los miembros del Comité de Emergencia por COVID- 19 de la Universidad Nacional del Chaco Austral, cuyas reuniones virtuales realizan periódicamente, informan los temas trabajados, debatidos, consensuados y las conclusiones, mediante el Acta N° 1. En la misma, se detallan temas como exámenes finales, acceso a conectividad de los docentes, cursillos de nivelación, prácticas profesionales, farmacia de ISSUNCAUS, asignaturas que tienen contenidos experimentales, entre otros temas relevantes.

Detalles del Acta N° 1:

ARTÍCULO 1: respecto a los Exámenes Finales Virtuales y sus tres instancias: regular, reválida y libre. Se plantea que las instancias de reválida y libres son eventos donde se requiere del alumno la acreditación de saberes y habilidades prácticas, lo cual se podría decir que aún no se cuenta con los conocimientos y herramientas para hacerlo desde la virtualidad. Por lo cual, el Comité propone que cada asignatura que se encuentre en esas condiciones tenga la opción de informar cual instancia de examen final llevará adelante en el turno de junio. Esta información debe ser suministrada oficialmente a la Secretaría Académica de la Universidad.

ARTÍCULO 2: se planteó la situación de asignaturas que no se encuentran en desarrollo en el presente cuatrimestre, razón por la cual no disponen de material adaptado a la virtualidad y probablemente tampoco sus integrantes se encuentren familiarizados con las herramientas de uso virtual; y aquellas asignaturas que tengan la posibilidad de no tomar examen en el turno de junio. También esta decisión debe ser debidamente informada a la Secretaría Académica de la UNCAus.

ARTÍCULO 3: se detalló en relación a la masividad de alumnos inscriptos que pueden aparecer en las asignaturas de los primeros años y/o en otras asignaturas, y se concluyó que para esos casos se pueden brindar diferentes opciones, tales como:

Que el tribunal evaluador pueda distribuirse en 3 espacios (sea Moodle o salas de videoconferencias) para tomar en simultáneo a 3 alumnos. Que se combinen herramientas entre Moodle y/o videoconferencias, asincrónicas y sincrónicas. Que el responsable de la mesa organice el examen en diferentes turnos en días y/o horarios.

ARTÍCULO 4: se detalló en relación a las formas que guarda un examen final, tales como sorteo de bolillas, los mosaicos de las unidades, el uso de capilla de repaso, la individualidad del examen o su realización grupal, entre otras cuestiones que surjan en el examen. Todas esas decisiones quedan a criterio de la cátedra, siendo obligatorio informar previamente a los alumnos la forma que adoptará el examen con las herramientas que utilizará.

ARTÍCULO 5: en el turno de junio no debieran estar inscriptos alumnos que no se encuentren registrados en el SIU Guaraní, puesto que esos alumnos aún están cursando las primeras materias.

ARTÍCULO 6: para aquellos docentes que no disponen de una conexión a internet aceptable y estable en sus domicilios, se habilitarán secciones de la Universidad para que puedan asistir y utilizar internet desde allí. Cabe mencionar que es sólo para esos casos puntuales en que el docente está imposibilitado desde su casa a conectarse y tomar un examen. Esto debe informarse a Secretaría Académica y habrá disponible un sistema símil al aulero para que ese docente pueda ver la disponibilidad y organizar su examen.

ARTÍCULO 7: ante cualquier evento que resulte en la pérdida de conexión con el alumno en el transcurso del examen, el docente debe hacer una nota explicando la situación al área académica, indicando si solicita una nueva fecha de examen o no.

ARTÍCULO 8: cada examen que se realice, ya sea en Moodle o por videoconferencia, debe ser registrado y guardado por el docente como material de resguardo ante cualquier conflicto que surja.

ARTÍCULO 9: se planteó la posibilidad de extender el período de exámenes si se suscita la congestión de las plataformas utilizadas.

ARTÍCULO 10: quedó delimitado que la carrera de Medicina no ha podido tomar los exámenes del primer turno de marzo, razón por la cual, son 3 turnos que se deben contemplar.

ARTÍCULO 11: se detalló respecto a los Cursos de Nivelación que aún no han finalizado su evaluación. Secretaría Académica informó que están trabajando con los responsables de cada Curso y en ésta semana se definen si se dan por aprobados los cursos o si en algunos de ellos se realizarán evaluaciones.

ARTÍCULO 12: en relación a los trámites administrativos para realizar las prácticas de los estudiantes, dos directores de carreras se comunicaron con el Secretario Académico para comentar la situación de determinados alumnos. La Secretaría Académica gestionará lo necesario para que se puedan realizar las prácticas habilitadas.

ARTÍCULO 13: trataron sobre el funcionamiento y ubicación de la farmacia de ISSUNCAUS, dado que para llegar a ésta se debe ingresar por la parte trasera de la Universidad y recorrer casi todo el sector. Se plantearon dos posibilidades: que el afiliado se comunique con la farmacia por el pedido que necesita y el personal llevará el pedido hasta el lugar de ingreso (portón del lateral); o bien que el afiliado ingrese por el frente de la Universidad sólo para acceder a la Farmacia. Esto quedó sujeto a análisis y decisión de las autoridades que evaluarán lo más conveniente, con el criterio de que la persona circule lo menos posible por las instalaciones de la Universidad.

ARTÍCULO 14: se recomendó que la farmacia refuerce las medidas de seguridad con barrera de vidrio o acrílico, para separar al personal de los pacientes.

ARTÍCULO 15: dado que la situación actual de la pandemia, tanto nacional y provincial, permiten suponer casi con certeza que este primer cuatrimestre será cerrado sin clases presenciales, y que luego llega el receso invernal, y al regreso en agosto hay dos turnos de mesas de exámenes con la demanda que eso implica para los docentes, y que la situación del aislamiento probablemente se encuentre flexibilizada pero no al punto de tener habilitadas las aulas con alumnos; por todo ello, el Comité considera que se puede anticipar que durante los meses de junio, julio y agosto no se tendrán actividades presenciales con los alumnos en la Universidad. Sin embargo, queda explícito que de surgir alguna situación que permita retomar las actividades presenciales en un marco de condiciones adecuadas para todas las partes, la Universidad se adecuará a ellas.

ARTÍCULO 16: el Comité recomienda a los docentes que tengan asignaturas en el segundo cuatrimestre y que, de forma anticipada dado que se desconoce la fecha de regreso a las aulas, inicien el armado de sus aulas virtuales para su desarrollo.

ARTÍCULO 17: para aquellas asignaturas que tienen contenidos experimentales y considerando que no se alcance a retomar la presencialidad en el mes de septiembre o posteriormente, se propone la realización de videos demostrativos en los laboratorios. Los mismos se podrían realizar con la presencia de un docente de la materia realizando la experiencia y un personal de multimedios realizando la grabación. Esto se puede comenzar a realizar, sólo resta dar aviso a Secretaría Académica.

Comentarios