PERMISO DE CIRCULACIÓN Y SISTEMA DE TURNOS: TERMINÓ LA ETAPA DE DIFUSIÓN Y COMIENZA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO

Luego de diversos operativos de difusión del sistema, a través de la Policía del Chaco y los medios de comunicación, a partir de mañana regirá la implementación estricta del cumplimiento de las normas de circulación y el fortalecimiento de los controles policiales._

El gobierno recuerda que finalizó la etapa de difusión y divulgación del nuevo sistema de permisos y turnos para circular en la provincia y a partir de este sábado, sólo podrán hacerlo las personas que cuenten el permiso obligatorio provincial o turnos para realizar actividades eventuales. El objetivo es desalentar el tráfico y circulación de personas en toda la provincia, puestos limítrofes, accesos a ciudades y sectores focalizados.

Luego de diversos operativos de difusión del funcionamiento del sistema a través de la Policía del Chaco y los medios de comunicación, a partir de mañana regirá la implementación estricta del cumplimiento de las normas de circulación. Para ello se fortalecerán los controles policiales.

Aquellas personas que no cuenten con el permiso serán advertidas una única vez y quedará asentado con su número de DNI. Si vuelven a infringir se aplicarán los artículos que sancionan la violación al aislamiento obligatorio y se tomarán las medidas correspondientes.

Tanto para gestionar los permisos de circulación como los turnos la persona debe contar con el test de autoevaluación de Covid-19 vigente. La declaración jurada de autoevaluación es un autodiagnóstico se realiza a través de un formulario de consultas estándar, elaborado por especialistas del Ministerio de Salud de la provincia. Se basa en el compromiso ciudadano y busca garantizar que al momento de circular no se presenten síntomas potencialmente peligrosos para el contagio al resto de la sociedad.

*Pasos para acceder a los permisos y turnos*

Para tramitar los permisos de circulación se debe ingresar a la página web permisoprovincial.chaco.gob.ar, registrarse en la plataforma y completar el formulario de solicitud incluyendo la actividad que se realiza y la dirección laboral. Luego de que un representante analice la solicitud, se notificará vía correo electrónico la aprobación del permiso y el interesado podrá descargar el comprobante en su celular para presentarlo en los controles que lo soliciten.

En el caso de la solicitud de turnos electrónicos para acceder a servicios de profesionales, comercios o puntos de pago (fuera de la zona permitida de circulación), las y los interesados deberán ingresar a turnos.chaco.gob.ar. Por un lado, las empresas deberán registrarse ingresando los datos de la empresa u organismo; un operador validará los datos y habilitará el CUIL del representante, y de esta manera podrá generar turnos según los parámetros otorgados.

En la misma plataforma, los ciudadanos y ciudadanas deberán registrarse, para luego seleccionar la opción “turnos” y buscar por rubro y localidad el nombre de la empresa, organismo o profesional. Luego, deberá seleccionar la opción “registrar turnos”, completar las opciones del turno seleccionando fecha y hora; confirmar e imprimir el comprobante. No obstante, para ello deben crearse una cuenta en la plataforma Tu Gobierno Digital (gobiernodigital.chaco.gob.ar). De esta manera se generan una identidad digital que contemple los datos e integre todas las herramientas a fin de no reiterar estos pasos para cada gestión.

Así cualquier ciudadano y ciudadana que tenga la necesidad de salir de su ámbito de residencia y circular eventualmente para tomar servicios habilitados y/o esenciales (que no disponga en su zona), podrá solicitar y disponer digitalmente del turno correspondiente. Este formulario estará relacionado con la previa DDJJ de Autoevaluación.

Comentarios