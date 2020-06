Sáenz Peña: El Comité Sanitario de Emergencia continúa trabajando para reforzar las acciones de prevención en la ciudad.

En un nuevo encuentro del Comité Sanitario de Emergencia se analizó la situación en la ciudad, atento a las distintas medidas aplicadas para prevenir contagios y circulación del virus. El secretario de Relaciones Institucionales, Juan Fuentes Castillo comentó que es importante remarcar el funcionamiento de los programas “volver a casa” y “regreso a casa”.

En tal sentido recordó que ambos programas son organizados exclusivamente por el Ministerio de Transporte Nación y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco. Dichos organismos los son RESPONSABLES DE AUTORIZAR Y CONTROLAR el medio de transporte y el viaje, en consonancia con los Decretos vigentes al momento de la gestión del traslado. En consecuencia, el Municipio sólo solicita a éstas dos entidades la autorización para el ingreso. La Municipalidad no autoriza los viajes.

“Teniendo en cuenta el DNU Nº 459/2020 así como el Decreto Provincial Nº 677/2020 debemos tener presente las ZONAS CRÍTICAS y NO CRÍTICAS para la autorización de ingreso ya que NO SE AUTORIZARÁ REGRESOS DE ZONAS CRÍTICAS a zonas NO CRÍTICAS y, en consecuencia, Sáenz Peña no receptará personas provenientes de ciudades con circulación viral”, remarcó.

Los integrantes del Comité y el concejal Ernesto Blasco, quien participó del encuentro, concordaron que es importante reforzar todos los controles en los accesos habilitados y restringir el ingreso de personas provenientes de zonas críticas.

Cabe recordar que se encuentran a disposición de la ciudadanía los tres números telefónicos a través de los cuales los vecinos pueden realizar consultas en caso de presentar síntomas compatibles con el virus. Los números son: 3644-199000- 3644-199001 y 3644-199002, remarcando que estas líneas se suman al 107 y al 0800-444-0829.

Comentarios