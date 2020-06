POLICIAS AUTOCONVOCADOS POR UN SALARIO JUSTO

El pasado jueves en el Salón Obligado de Casa de Gobierno se volvió a ver la misma escena que aquel 22 de marzo de 2012 cuando se anunció la presentación del proyecto de ley de Seguridad Pública.

Un Gobernador reconociendo errores de gestión en materia de seguridad, urgido de tomar decisiones políticas, apelando a casi la misma retórica y al mismo esquema.

Cambiaron los actores de reparto, pero con Capitanich ocupando el centro de la escena como único orador. En su exposición no admitió intercambio de opiniones con un auditorio integrado por Oficiales Superiores de la Policía Provincial, y autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia encabezadas por Gloria Zalazar.

En vez de Marcelo Saín y Juan Manuel Pedrini, ahora las dos funcionarias encargadas de trabajar los proyectos de reformas del sistema de seguridad pública son la Vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la Ministra de Seguridad y Justicia, a quienes Capitanich les encomendó entre otros temas redactar un “manual de buenas prácticas de la Policía”.

Capitanich reiteró por enésima vez propuestas tales como “las comisarías no deben albergar detenidos y ser centros de recepción de denuncias”, “capacitación continua de los policías”, “profesionalizar a la Fuerza”, “uso de tecnologías en seguridad como la denuncia digital”, “el policía debe cumplir con su tarea principal que es la prevención del delito”, “respetar la Ley en materia de DDHH, y evitar la discriminación”, “ejecución plena de la ley de seguridad democrática”. Pero no dio ninguna explicación de por qué razón no se llevaron a la práctica tales propuestas después de ocho años.

Al marcar la responsabilidad de las autoridades policiales, se observaron rostros cansados, agobiados y hasta aburridos en el auditorio. Capitanich habló mucho como siempre, pero dijo poco. La receta parece ser la misma de siempre, desde anunciar modificaciones orgánicas, aplicar nuevos manuales y protocolos, y corregir errores cometidos.

Pero hay algunas diferencias con relación a situaciones del pasado: el mismo remedio que piensa aplicar ahora, ya se demostró que fracasó. Está cometiendo el mismo error de diagnóstico y se apresta a ahondar la crisis institucional del sistema de seguridad. La contracara de esto puede ser mayor inseguridad.

El cambio que propone es más de lo mismo. Y si algo cambiara, difícilmente sea para mejorar las cosas. Capitanich parece no aprender de sus errores y hace gala de un defecto propio del hombre, que es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra.

CAPITANICH EXIGIÓ A LA CÚPULA POLICIAL QUE PIDAN PERDÓN

Sonó a reto la exigencia del Gobernador en la exposición frente a la cúpula policial, de pedir perdón por los hechos ocurridos en Fontana el fin de semana pasado. Hechos que están siendo investigados por la Justicia y el OCI. Somos respetuosos del trabajo de estos organismos. Esperamos una pronta investigación y un justo veredicto.

Lejos quedaron las casi 2.000 horas de trabajo a destajo de los policías, para hacer cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio de la provincia del Chaco, durante la extensa cuarentena vigente, con jornadas agotadoras de trabajo de 14 o 15 horas diarias aproximadamente de miles de policías. De nada valieron las más de 15.000 detenciones concretadas por los policías, con riesgo cierto de contagio del virus, por infracción a los decretos nacional y provincial que establecen el aislamiento social y restringen la circulación pública. Tampoco importan demasiado las decenas de policías diagnosticados con Covid-19, los probables 100 o quizás 200 contagiados asintomáticos, ni los policías aislados por contacto estrecho.

Capitanich no les pidió perdón a los policías por la no provisión de los uniformes correspondientes como exigen las leyes y reglamentaciones policiales. Nada dijo el Gobernador sobre el trabajo insalubre y extremadamente riesgoso desde el punto de vista sanitario, de miles de policías sin la provisión de los EPP correspondientes, en un contexto de circulación viral sobretodo en el Gran Resistencia. Y del temor de los policías de contagiar a sus familiares.

No les pidió perdón por pagarles un mísero bono de $ 2.000 durante la pandemia, cuando a nivel nacional se estableció el mismo bono pero de $ 5.000; o porque no les liquidaron y pagaron los servicios de Policía Adicional en tiempo y forma, prestados a organismos del Estado provincial, que les deben hace meses y en algunos casos más de un año; o por pagarles sueldos de pobreza de $ 25.000 por mes a los Agentes, y por haberles impuesto un magro 7% de aumento en los sueldos básicos a partir de marzo, cuando a los demás empleados públicos les otorgó el 11% de aumento en los básicos.

Ayer anunció que para el próximo 15 de junio va a firmar los Decretos de ascenso, y les va a pagar a los policías los sueldos correspondientes a la nueva jerarquía, pero no aclaró que estos debieron ser otorgados y pagados en enero de este año, y que los pagará en cuotas que terminarán de cobrar probablemente el año que viene, a su valor nominal o sea a menos de la mitad de su valor real.

Evidentemente Capitanich no tiene autoridad moral para exigir a los policías que pidan perdón. Primero debería hacer un acto de constricción con propósito de enmienda, en cumplimiento de las enseñanzas cristianas que dice profesar, y pedir perdón a todos los policías por tanta discriminación y maltrato.

