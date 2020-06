Coronavirus: denuncian que el caso de Sáenz Peña fue falso y exigen explicaciones a Salud.

“Mi hijo nunca tuvo coronavirus”, dijo el dirigente peronista de Presidencia Roque Sáenz Peña: Fabián Comisso.

Su hijo fue testeado por salud pública y el resultado fue positivo para Covid-19, lo que lo convirtió en el primero y hasta el momento el único infectado por coronavirus en la segunda ciudad de la provincia.

Desde el primer momento Comisso insistió en que ni su hijo ni el resto de la familia habían viajado al exterior ni a otra provincia en los meses previos y que tampoco habían tomado contacto con personas que lo hayan hecho.

No obstante, las autoridades sanitarias se abocaron a la investigación del origen del contagio pero éste no pudo ser determinado hasta hoy.

Por esto, apenas recibido el alta médica, la familia decidió practicarle un nuevo análisis en un laboratorio privado de Buenos Aires, y el resultado fue revelador: no hallaron anticuerpos propios de quien ha padecido coronavirus.

Ahora Comisso exige una explicación al Gobierno provincial: “Tienen que admitir que hubo un error”, dijo al exponer que la situación lo obligó a cerrar por 3 semanas el negocio familiar y aislarse completamente.

Además, contó que fueron hostigados por quienes los tildaban de haber introducido el virus en la ciudad e incluso recibieron amenazas.

Falso positivos y falsos negativos

Lo expuesto por el dirigente deja latente la posibilidad de “falsos positivos” en los testeos de Salud Pública.

Esto se suma a la advertencia que hiciera Marcelo Fanti, director del Hogar Nazareth, que relató que 3 de 5 testeos que habían dado negativo, y que ante la persistencia de los síntomas repitieron los hisopados y resultaron positivos.

