SALUD BUCAL: LA DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA BRINDA CONSEJOS DE CUIDADOS Y PREVENCIÓN

Además de los cuidados especiales para pacientes Covid-19, e informa sobre protocolos odontológicos y la atención durante la cuarentena.

La directora de Odontología de la provincia Mariana Camacho señaló que si bien la tarea odontológica desde siempre tuvo en cuenta las normas de bioseguridad recomendadas para ejercer el trabajo profesional, en el marco de la pandemia, los consultorios odontológicos están en una transformación. Se trata de cambios y ajustes en cuanto a los procesos de atención, bioseguridad y sobre todo en cómo se van a ir dando paulatinamente los turnos.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que sólo se atienden urgencias y emergencias odontológicas, esto quiere decir que muchas de las atenciones programadas o situaciones que llevaban varias sesiones, tuvieron que reprogramarse. “Vamos a ir al ritmo que nos marca la situación epidemiológica en cada uno de los lugares”, aseguró la odontóloga.

En relación a Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas, actualmente se llevan a cabo atenciones de urgencias y emergencias. “El objetivo es que la gente no salga de su casa y utilizar todos los medios tecnológicos para comunicarse con el odontólogo que habitualmente lo atendía. Esto permite realizar una atención personalizada y hasta resolver el problema indicando alguna medicación si fuera necesaria”, sostuvo.

En el campo profesional, emergencias odontológicas son aquellas situaciones en las que está en riesgo o peligro la vida del paciente. Puede ser una hemorragia, (por una causa odontológica o no), traumatismos dentales o faciales y abscesos (hinchazón en la cara, pus o cuando hay necesidad de drenar).

Las urgencias, son aquellas situaciones que son de importancia pero donde no está en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo el dolor, un desajuste en una prótesis que está provocando que la persona no pueda alimentarse, y para los que tienen ortodoncias, algún alambre que esté provocando una lesión.

En relación a los pacientes que se encuentren realizando otros tratamientos y necesiten de atención odontológica, o algún tipo de cirugía que necesite que los focos sépticos de la boca están eliminados, lo importante es llamar al odontólogo que trata o comunicarse con la institución y preguntar y plantear cada situación en particular.

Cuidados de niños, niñas y embarazadas

En el caso de niños, niñas y embarazadas, “lo que les decimos es que traten de no asistir a los servicios si no es por una causa que realmente lo amerite, ya que el consultorio odontológico es muy contaminante y se trata de restringir la asistencia de la población más vulnerable”, recomendó la odontóloga. Además sugirió no descuidar ninguno de los hábitos de cepillado cuando los niños y niñas se levantan, después de cada comida y al acostarse.

Cuidados en pacientes con covid positivo

En cuanto a la prevención, el cepillado y las normas de atención bucodental en pacientes COVID positivo, la odontóloga recomienda cambiar mensualmente los cepillos, y una vez que se lo utiliza, colocarlo en una solución con hipoclorito de sodio aproximadamente diez minutos. Luego se lo pone de modo vertical en un lugar que esté separado del resto de los cepillos. Una vez que termina el período de cuarentena, el cepillo debe desecharse y cambiarlo por uno nuevo. Estas recomendaciones de cuidado individual deben prolongarse en todos los miembros de la familia.

Para aquellos que utilizan las placas de miorelajación u ortodoncias, las mismas recomendaciones. Una vez que hicimos la desinfección, envolverla en una servilleta y guardarla en un lugar donde nadie pueda tocarla.

Cómo seguirá el trabajo odontológico

La odontóloga adelantó que están consensuando junto a diferentes grupos de especialistas, en separar maniobras que producen aerosol y maniobras que no producen aerosol y, en relación a eso, brindar turnos con distancias pertinentes. Por ejemplo un consultorio que estuvo con maniobras de aerosolización debe reprogramar turnos dentro de la hora o tres horas, ya que la desinfección que se realiza luego de cada paciente es profunda en todas las superficies, todas las áreas que lleva el sillón odontológico, lo que tiene que ver con la parte de iluminación, bacha, salivadera, todo lo que tocó el paciente, el auxiliar y el odontólogo.

En Resistencia actualmente hay treinta centros de salud atendiendo urgencias y emergencias preparados para atender estas demandas. Algunos de ellos son Villa Libertad, Güiraldes, San Fernando, General Belgrano, Villa Don Andrés, Urquiza, Alvear, Río Negro, Mapic, Cristo Rey. lote 2020, lote 203, Villa Los Lirios, San Martín, Villa Elba, y Barberán.