CORONAVIRUS: CAPITANICH CREÓ EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Estará integrado por representantes de diferentes sectores sociales y políticos, para lograr una cuarentena administrada e inteligente y reforzar el seguimiento. Tras la propuesta de diputados de diferentes bloques, se creó un sistema de monitoreo de testeos con participación de comisiones vecinales. El gobernador Jorge Capitanich se reunió este jueves con la Comisión de Seguimiento de la Emergencia sanitaria ante quienes presentó un informe de situación de la provincia ante la pandemia de coronavirus. En ese marco, se creó el Comité Técnico para el seguimiento y monitoreo de indicadores. “El objetivo es establecer una toma de decisiones respecto al futuro próximo”, explicó Capitanich. El órgano funcionará como un espacio de consulta para fortalecer el seguimiento realizado por el gobierno provincial y decidir la estrategia de administración de fases, además de la regulación de actividades conforme a un criterio metodológico. A partir de la próxima semana se implementará el aislamiento obligatorio, focalizado, inteligente y administrado, sujeto a cuatro indicadores susceptibles de auditoría social. Los indicadores que serán monitoreados serán la tasa de contagio, índice de duplicación de casos, R0 y método BID de etapas de propagación. “En esta nueva etapa consideramos imprescindible establecer un sistema de detección precoz de contactos estrechos de casos confirmados positivos para controlar el aislamiento y de casos con síntomas leves y moderados para intervenir preventivamente en la internación”, expresó el gobernador. Además, durante el encuentro se determinó que se profundizará en el diálogo con las comisiones vecinales y que el comité técnico estará integrado por representantes de todos los sectores, tantos sociales como políticos. “Estamos en una etapa de propagación desacelerada”, expresó Capitanich, tras detallar que en los últimos 27 días hubo 21 casos por día en promedio, pero en los últimos siete días se registraron menos de 20. En su exposición, el gobernador ofreció un análisis pormenorizado sobre la situación epidemiológica por COVID-19 en la provincia: detalló las proyecciones con R0 libre en 1,5, el tiempo de duplicación y tasa de contagio y el número básico de reproducción R0 (el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso) además de un análisis de las etapas de propagación con método BID. En ese sentido el ejecutivo provincial definió la creación, para el seguimiento y monitoreo de los indicadores, de un Comité Técnico dentro de la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria (establecido por Decreto Nº 429 del 12 de marzo), que será presidido por el gobernador. El objetivo es cortar la circulación viral y continuar con la desaceleración de la propagación de contagios. Estuvieron presentes la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, las ministras de Salud, Paola Benítez y de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo, el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo y la secretaria general de la Gobernación Noelia Canteros. También participaron el presidente dela Cámara de Diputados, Hugo Sager, los diputados provinciales Alejandro Aradas, Aurelio Díaz y Luis Obeid, entre otros; los intendentes de Presidencia de la Plaza Diego Bernachea, de Machagai Juan Manuel García, de San Martín Mauro Leiva y la intendenta de Barranqueras Magda Ayala. También participaron representantes de los diferentes cultos, de las cámaras empresariales y del comercio. Consensos para una cuarentena inteligente y focalizada El diputado radical Alejandro Aradas participó del encuentro y valoró la propuesta del gobierno provincial. “Fuimos convocados por el gobernador y lo celebramos porque vamos a estar cerca de la información y de la posibilidad de aportar algunas sensaciones que vemos a diario”, aseguró. El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, señaló: “Estamos muy conformes con la medida. Las ventas obviamente no han sido las esperadas pero tomamos muy bien esta propuesta porque es un primer paso”. El referente, destacó la habilitación de un nuevo grupo de rubros considerados no esenciales, “que son la gran mayoría, salvo los gastronómicos, indumentaria y calzado”. “Vemos esto con muy buenos ojos”, aseguró. Mientras que el intendente Bernachea destacó que la participación de todos los sectores en el comité, ya que se podrá aportar diferentes miradas que permitirán mejorar las acciones para frenar la pandemia, “la única forma de salir adelante es entre todos, no hay otra opción”, consideró. Remarcó que en la mayoría de las localidades del interior no hay casos positivos por lo cual las restricciones son más flexibles. Cómo funcionará el Comité Para la toma de decisiones se evaluarán sistemáticamente los informes suministrados respecto a la alarma sanitaria por telefonía celular, cuerpo de bomberos y policía de 21 a 6, el mapa de circulación de personas por clusters o aglomeración en base a cantidades de señales de celulares cada 30 minutos y la determinación de georeferenciación zonal mediante clasificación de alta, media y baja circulación. También se trabajó en la declaración jurada (DDJJ) de autoevaluación sintomatológica de COVID-19 con suministro de datos cuantitativos y cualitativos todos los lunes, miércoles y viernes y procesamiento de la información con el 0-800, y la exigencia de la misma para el otorgamiento de permisos. La nueva plataforma para gestiones estará disponible a partir del 10 de junio con un programa de asistencia de voluntarios y de convivientes con apropiación digital y con las declaraciones juradas para el seguimiento y monitoreo de las personas con posible diagnóstico por COVID-19, los casos positivos confirmados y los eventuales contactos estrechos como así también todas las personas ingresadas en los últimos días en la provincia. Medidas implementadas Desde el inicio de la pandemia, el gobierno provincial tomó diversas medidas para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria: la implementación de severas restricciones de circulación en el transporte público, en los puestos limítrofes, en áreas focales de riesgo y estrategias inteligentes de intervención en lugares de mayor densidad relativa y con potenciales focos de propagación. Los programas Volver a Casa y Plan de Regresos a Casa, por los cuales, desde el 20 de marzo, regresaron a la provincia 1494 personas (474 a través de Aerolíneas Argentinas, 255 en autos y 765 en ómnibus). El gobernador destacó que se redujo la circulación de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos en el área Metropolitana del Gran Resistencia en un 90 % y la circulación promedio es de personas a un 25%. Además, resaltó que se pidieron 113.886 permisos de circulación. Capitanich hizo una pormenorizada descripción de las inversiones en el sistema sanitario estimada en 405 millones de peso para la readecuación y refacción de hospitales en toda la provincia; y destacó la contratación de 211 profesionales de la salud y la incorporación de 67 respiradores.