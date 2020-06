UNCAUS;María Josefina agradecida con la universidad pública por formar profesionales de la salud

María Josefina Thomann tiene 26 años, oriunda de Bella Vista, Corrientes y es una de los siete médicos que recibieron su título profesional la semana pasada en la Universidad Nacional del Chaco Austral.

La flamante médica cuenta cuales fueron las actividades que más disfrutó durante el cursado de la carrera. “Desde el principio de la carrera disfruté muchísimo las salidas a terreno, las prácticas en diferentes barrios de Sáenz Peña, poder interactuar con la gente y conocer los problemas reales que viven esas personas, las diferentes realidades de vida, que al final es lo que nos permite desempeñarnos con mayor facilidad”, expresó. También disfrutó hacer la PFO (Práctica Final Obligatoria), “donde hicimos rotación por las distintas especialidades, que llevó a darme cuenta que me gusta la especialidad clínica quirúrgica”.

Otras de las cosas que le quedaron grabadas en su memoria, fue su experiencia como tutora de estudiantes que recién ingresaban a la carrera. “Poder ayudarlos y acompañarlos, y luego participar como ayudante de laboratorio de histología, todo esto disfruté mucho”, dice la joven médica. Al mismo tiempo que afirma que el conocimiento es mucho más provechoso cuando es compartido con los demás.

Por otro lado, María Josefina recuerda que haber conocido centros de salud y hospitales del interior del Chaco fue una experiencia que sumó mucho a su formación, como así también haber tenido la posibilidad de participar en congresos tanto provinciales y nacionales, “donde pude conocer a otros estudiantes y realidades de otras universidades nacionales públicas”.

La joven alienta a los estudiantes de la carrera a seguir siempre con fuerza, entusiasmo y perseverancia para poder lograr y llegar a los objetivos. “Por más que piensen que no es para ellos la carrera, que no se bajoneen y le sigan metiendo ganas, que si a uno realmente le gusta medicina, que sigan insistiendo más allá de las trabas”, enfatizó.

Además la médica recientemente graduada cuenta que había tenido dos intentos fallidos de poder ingresar a la carrera en otra universidad, por lo que cuando le hablaron de la UNCAus, volvió a intentarlo con muchos temores e incertidumbre porque era una provincia nueva y una universidad que no conocía, “pero desde el primer día, esta universidad me abrió las puertas y Sáenz Peña me recibió de la mejor manera”, expresó. “Me sentí en mi lugar, además de que los profesores no sólo me enseñaron la parte académica, si no que pude aprender a ser una profesional con humanidad, algo que lamentablemente no siempre se encuentra en los médicos. Una vez más, la universidad pública formando profesionales de la salud, muy orgullosa por formar parte de la UNCAus”, finalizó.