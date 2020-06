SALUD PÚBLICA REITERA LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y EL CUIDADO DE LA PIEL

El Ministerio de Salud Pública provincial brindó una serie de recomendaciones para no descuidar la correcta higiene de las manos y de esa manera prevenir contagios de coronavirus. Además instó a la protección de la piel a través del uso de jabón común y una adecuada hidratación. El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco recuerda la importancia de un correcto lavado de manos para prevenir contagios de COVID-19 y brindó diversas recomendaciones para el cuidado y la protección de la piel. Asimismo, informó sobre la continuidad de las prestaciones dermatológicas durante la cuarentena obligatoria vigente. El Centro Dermatológico provincial “Dr. Manuel María Giménez” se encuentra ubicado en la calle Ameghino 1.205 de la ciudad de Resistencia y atiende de lunes a viernes de 7 a 14. Para realizar consultas por tratamientos, afecciones dermatológicas o cualquier duda el número de atención al público es el 4452602. En el contexto de la pandemia por COVID-19, Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda la importancia del correcto lavado de manos como una de las medidas más eficaces para prevenir contagios. “Durante esta cuarentena, debido a la mayor frecuencia en el lavado de manos, se incrementaron las consultas por irritabilidad o sequedad en la piel de las manos ante el uso de alcohol en gel o lavandina para la higiene del hogar”, señaló la jefa del Centro Dermatológico provincial “Dr. Manuel María Giménez”, Viviana Escobar. Una de las medidas más eficaces para evitar el contagio de coronavirus es el adecuado lavado de las manos. “La higiene correcta de manos debe realizarse con agua y jabón común o blanco. Además desaconsejamos el uso de jabones antibacteriales porque irritan y secan la piel, y barren con el manto lipídico y con la flora habitual de la piel resultando contraproducentes”, detalló Escobar. Escobar remarcó que en el caso de no poder lavarse las manos con agua y jabón, es recomendable utilizar el uso de alcohol en gel o a 70%, preferiblemente cuando se salga a la vía pública. Asimismo, la especialista remarcó una serie de consejos para el adecuado cuidado de las manos. “Luego de un correcto lavado de manos es muy importante realizar un buen secado porque la persistencia de humedad puede ocasionar o predisponer infecciones micóticas en la piel y uñas. Además después de la higienizarse las manos debe realizarse una adecuada humectación con cremas hidratantes o emolientes que sean preferentemente sin perfumes y lo más neutras posibles; también se puede usar vaselina sólida como una alternativa más económica”, indicó Escobar. “El momento más importante y adecuado para realizar la humectación de las mano es a la noche cuando la persona se va a acostar y no va a tocar nada más ni va a lavarse de nuevo. Así la crema va a perdurar más tiempo en la piel logrando una humectación más eficaz”, señaló la especialista en dermatología. Por otra parte desde Salud Pública recomendaron que cuando ante la manipulación de lavandina o productos de limpieza, se deben utilizar guantes y una vez finalizada la actividad se debe retirar los protectores, lavar las manos y humectarlas adecuadamente. Asimismo desaconsejan la utilización de los guantes de látex porque tanto el material plástico como el talco interno producen irritación y sequedad en la piel. En tanto, desde el Centro Dermatológico provincial explicaron que la atención al público se lleva a cabo de lunes a viernes de 7 a 14 y tienen prioridad los pacientes con patologías urgentes que deben ser atendidos en el momento y aquellas personas con afecciones crónicas que se encuentran en tratamiento y deben acudir a los controles o para retirar la medicación. “Los pacientes deben concurrir tranquilos al centro dermatológico porque estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad y sanitarias para cuidarlos. Además aquellas personas que tienen consultas de índole estética o que tienen una patología de larga data y hasta el momento no consultaron, les sugerimos que pospongan por un tiempo más su visita así podemos dar atención a los pacientes que requieren de atención inmediata”, solicitó Escobar.