EL CENTRO DE HEMOTERAPIA REALIZÓ TRES COLECTAS DE DONANTES DE SANGRE EN MAYO

Un total de 53 donantes efectivos se acercaron durante las colectas realizadas en el Club Chaco For Ever, Bomberos Voluntarios y Fundación Pueblo de Barranqueras. Las donaciones continúan pese al contexto de pandemia y la campaña seguirá a lo largo del mes de junio. En forma conjunta el Ministerio de Salud Pública del Chaco, el Centro Provincial de Hemoterapia y el Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre, llevan adelante diversas estrategias y campañas para contribuir con la donación de sangre en el marco de la pandemia por coronavirus. En mayo se realizaron colectas en el Club Atlético Chaco For Ever de Resistencia, y en la Asociación de Bomberos Voluntarios y la Fundación Pueblo de Barranqueras, que dejaron un registro total de 53 donantes efectivos. Las actividades de la campaña de mayo se realizaron durante tres sábados consecutivos. El 16 de mayo se realizó la primera colecta, con la colaboración de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Barranqueras, quienes brindaron el espacio físico y ofrecieron varios donantes de su sede. Luego, el sábado 23, el club Chaco For Ever, que brindó sus instalaciones y la colaboración de algunos donantes del plantel de primera división de fútbol que compite en el Torneo Federal A. Finalmente el 30 de mayo se realizó una nueva colecta, en avenida 9 de Julio y Tatané, con la colaboración de la Fundación Pueblo de Barranqueras. El técnico en Hemoterapia del Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre José Mohalem resaltó la valiosa colaboración de las asociaciones, clubes y fundaciones, entre otras instituciones, que contribuyen con el banco de sangre provincial en el marco de la pandemia por coronavirus. “Gracias a la solidaridad de la gente que demostró que en época de pandemia puede salir lo mejor de uno logramos conseguir donantes de sangre”, resaltó Mohalem. Calendario de junio El Centro Provincial de Hemoterapia y el Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre tienen en agenda actividades para junio: el sábado 6 se hará una colecta en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Río Negro y, más adelante, el sábado 27, será el turno del CIC 244 Viviendas, en Resistencia. Además, el sábado 13 se realizará una campaña similar en el Club Social y Deportivo Fontana (se pueden solicitar turnos vía WhatsApp a las líneas 3624810071 y 3624702582). En cada una de estas colectas se respetan las medidas de bioseguridad, higiene y distanciamiento social requeridas por los protocolos sanitarios del coronavirus. Los donantes voluntarios de sangre pueden ser personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilogramos y gocen de buena salud. Al momento de presentarse, deben acudir con DNI, o algún documento que acredite su identidad y no estar en ayunas. Se exceptúan personas que hayan tenido fiebre en los últimos 30 días. El Centro Provincial de Hemoterapia recibe a donantes voluntarios en su sede del Hospital Julio C. Perrando, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 17, con turnos programados. También en el Colegio Simón De Iriondo (avenida Vélez Sarsfield al 20), de 7.30 a 12.30 funciona de lunes a viernes el banco de sangre de campaña. Además está disponible un móvil sanitario domiciliario para donantes voluntarios de sangre, quienes deben comunicarse y solicitar turno a línea 3624810071. “Se toman los datos y se hacen algunas preguntas de rigor para ver si la persona está en condiciones de donar sangre y de ser así se programa una visita con el móvil para ir a hacer la colecta domiciliaria”, explicaron. El Centro Provincial de Hemoterapia es el encargado de abastecer a todo el territorio chaqueño, razón por la cual alertan de la importancia de continuar donando sangre pese al contexto de pandemia por coronavirus. “En este momento la necesidad de donantes de sangre es muy urgente”, recalcaron y remarcaron que “no hay riesgo de contagio de enfermedades por donar sangre: el material que se usa es estéril, descartable y de un solo uso”.