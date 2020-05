Internaron a una ex diputada provincial con diagnóstico positivo de Covid19.

Este viernes internaron a la ex diputada provincial Claudia González, quien había sido confirmada con coronavirus, según confirmaron fuentes cercanas a Diario Chaco.

La ex legisladora es una gran referente de la comunidad Qom y actual residente del barrio Toba de Resistencia, zona donde se concentran la mayor cantidad de casos en la provincia.

Claudia González cumplió con su rol político en la Cámara provincial durante el mandato 2015-2019 como representante del partido radical, formando parte del bloque UCR-Somos Parte.

Luego del cumplimiento de su mandato y la imposibilidad de continuar por los resultados electorales, tuvo una nueva chance de reincorporarse a funciones tras el deceso de José Barbetti, donde por votación legislativa no pudo acceder ante el argumento de la Ley de Paridad de Género.

