«ERA UNA OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR QUE DEMOCRACIA QUEREMOS LOS ARGENTINOS

Dijo el diputado Nacional Gerardo Cipolini

Ayer se llevó a cabo una sesión especial de la cámara de diputados convocada por el presidente del Interbloque de Juntos por el cambio Mario Negri y varios diputados.

El motivo principal de la sesión era tratar la delegación de superpoderes al Jefe de Gabinete que está realizando el Poder ejecutivo mediante el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia.

El fracaso de la sesión fue no solo por los diputados del Oficialismo sino por sus aliados que no pueden decir que son kirchneristas en sus territorios pero que ayudan a esa bancada.

El tema que juntos por el Cambio quería tratar era dar marcha atrás con un DNU que da facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas en forma ilimitada, cuestión que justamente en años que gobernaba Macri se disminuyo al 5% por impulso de la bancada que hoy no asistió al Congreso.

Cipolini que fue uno de los 125 diputados que asistió a la sesión dijo que: “es un lástima que el kirchnerismo no asista a la sesión ya que era una oportunidad para mostrar que tipo de democracia queremos, si una con superpoderes o una donde haya un contrapesos y desde el poder legislativo podamos ejercer el control que nos corresponde”. La oposición se vio muy firme y pese a no llegar al quorum necesario para sesionar quedo muy cerca y esto es una preocupación para el oficialismo.

Por su parte Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto reclamó que el Poder Ejecutivo respete la división de poderes. «Hay que evitar que una persona o mayoría circunstancial avance sobre tus bienes, libertades y vidas, corremos el riesgo, si hay látigo o billetera, esto es peligroso, que una persona que ni siquiera fue votada pueda decidir a quién le llega la política pública y a quién no.

Por su parte Mario Negri se expresó contundente La tentación por la concentración de Poder tiene muchos antecedentes, no se puede gobernar en estado de excepción. La lucha contra la pandemia debe coexistir con el funcionamiento pleno de las Instituciones. Cristina gobernó con todas las facultades delegadas del congreso, eso se subsano durante el gobierno de Cambiemos y ahora de nuevo vienen a llevarse todo, esto es un retroceso finalizo.

Comentarios