CHACO:SE ENCUENTRA HABILITADO NUEVA MODALIDAD ONLINE PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE CONDUCTA

ATENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA DE FORMA “ON LINE” Y EN BASE A LAS INQUIETUDES CURSADAS POR LA CIUDADANÍA RESIDENTE EN EL INTERIOR PROVINCIAL, SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL LA DIVISIÓN ANTECEDENTES PERSONALES (www.antecedentes.chaco.gov.ar) A AFECTOS DE AGILIZAR Y EVITAR EL TRASTORNO RELACIONADO AL TRASLADO DE PERSONAS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL POR LA CONTINGENCIA CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2/COVID-19 (CORONAVIRUS). LA ACTUALIZACIÓN CONSISTE EN QUE EL CIUDADANO PODRÁ INGRESAR A LA PAGINA A AFECTOS DE SOLICITAR SU CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA PUDIENDO SELECCIONAR LA LOCALIDAD DONDE PODRA RETIRAR EL MISMO UNA VEZ TRAMITADO. TALES LOCALIDADES SON *PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA*;CHARADAI*;VILLA ANGELA*;JUAN JOSÉ CASTELLI*; *BASAIL*Y *LA LEONESA* . DICHAS CIUDADES CABECERA POSEEN ACTUALMENTE EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA TRABAJAR DE FORMA REMOTA ON-LINE HALLÁNDOSE HABILIDATAS PARA LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS