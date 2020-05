En el marco de la pandemia por Covid 19 Día histórico para la Uncaus: Los primeros egresados de medicina recibieron su título

Esta mañana los primeros siete egresados de la carrera de medicina recibieron su título en el marco de un acto atípico por la pandemia de Covid 19 y tomando todos los recaudos previstos por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia Jorge Milton Capitanich, el intendente Bruno Cipolini, el rector de la universidad Germán Oestmann y de manera online, el director de la carrera Damián Verzeñassi. También estuvieron presentes los siete flamantes médicos, quienes no pudieron estar acompañados por sus familiares.

Esta mañana se llevó a cabo el acto de entrega de títulos a los primeros siete egresados de la carrera de Medicina que desde Agosto del 2013 se dicta en la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco. Estuvieron presentes en el acto el gobernador de la provincia, contador Jorge Milton Capitanich; el intendente de la ciudad, contador Bruno Cipolini; el rector de la universidad, abogado Germán Oestmann y el director de la carrera de medicina, doctor Damián Verzeñassi, quien acompañó el acto de manera online. Además de los representantes de las distintas secretarías de la universidad.

El acto se desarrolló de una manera atípica en el marco de la pandemia por Covid 19, tanto los oradores como el público que asistió concurrieron con barbijos y respetando la distancia social establecida por prevención. Ante esta situación los alumnos que recibieron sus diplomas no pudieron concurrir con sus familiares ya que se trató de que ingrese la menor cantidad posible de personas en la Sala de Consejo donde se desarrolló el acto.

Los siete flamantes médicos realizaron el juramento hipocrático comprometiéndose a ejercer su trabajo con conciencia y dignidad. Hacer de la salud y de la vida de los enfermos la primera de sus preocupaciones. Respetar el secreto de quien les haya confiado su cuidado. Mantener, en la máxima medida de sus medios, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.

El Rector destacó que esta es una carrera emblemática para la sociedad

El primer orador fue el rector Germán Ostmann, quien empezó su discurso reconociendo y valorando el trabajo de la gestión anterior de autoridades de la universidad, “quienes han trabajado para tener una carrera emblemática y que en el interior del interior tengamos la posibilidad de formar a profesionales de la talla que los estamos haciendo”, expresó en primer lugar. Seguidamente destacó: “estamos a cinco días de que nuestros próximos doce estudiantes puedan hacer el PFO que es el Programa de Formación Obligatoria que mediante la firma de un convenio con la provincia del Chaco permitirá que los alumnos avanzados de la carrera inicien su trabajo final en el Hospital Perrando, el Hospital 4 de Junio o en la Unidad Médica Educativa, lo que permite que nuestros médicos puedan formarse de la mejor manera”. En este sentido, mencionó que actualmente son los 45 estudiantes que han finalizado el cursado de 5to año, por lo que se está trabajando con el Comité de Emergencia para ver la manera en la que se van a tomar los distintos exámenes finales para que la situación actual no sea un obstáculo para que puedan finalizar su carrera sino que por el contrario la universidad pueda tener la posibilidad de aportar médicos que puedan trabajar para combatir esta pandemia.

Asimismo el Rector indicó que son 95 los estudiantes que han comenzando a cursar el quinto año de la carrera, “cifra que va a aumentando año tras año lo que demuestra la confianza que la sociedad deposita en nosotros”, resaltó.

Respecto al perfil de profesional que la universidad busca formar remarcó que se trata de un medico apuntado a la medicina social y comunitaria que tenga un alto compromiso con la sociedad para poder trabajar de manera articulada con todas las profesiones. “Mientras son alumnos de la carrera se vinculan con las actividades académicas de las demás carreras de ciencias de la salud de la universidad como la de farmacia, nutrición, óptico técnico y otras”, enfatizó.

La importancia de la Unidad Médica Educativa

Por otra parte, el rector Germán Oestmann señaló que en la Universidad Nacional del Chaco Austral se trabaja con un sistema experimental y haciendo atención primaria. “Esto se puede dar gracias a que contamos con la Unidad Médica Educativa que está compuesta que ha alcanzado una inversión de 55 millones de pesos desde el año 2015 al año 2020, que cuenta con un tomógrafo, angiógrafo, mamógrafo y equipos de quirófano de alta tecnología, 50 camas de internación, y seis respiradores que puedan ayudar en este momento que tanto se necesita, entre otros equipamientos de salud de primer nivel”, subrayó.

Refiriéndose a los egresados les dijo: “están terminado una etapa muy importante que la recordarán toda su vida, y esta sensación de culminar una carrera universitaria se vive una sola vez. A nosotros realmente nos llena de orgullo que se puedan formar en esta institución, porque muchas veces cuando se ponía en duda la formación de esta Casa de Altos Estudios, ustedes han respaldado y acompañado la carrera. Felicitaciones y a trabajar en pos de la salud de nuestra provincia”.

Verzeñassi: “hace ocho años esto parecía una utopía”

Seguidamente tuvo la palabra el director de la carrera, doctor Damián Verzeñassi, manifestó su orgullo por ver culminar esta etapa educativa de los primeros siete egresados. “Hace ocho años costaba imaginar que esto iba a suceder, cuando supe de esta iniciativa me sorprendía que una universidad del norte del país haya iniciado una carrera de medicina y con una modalidad no tradicional, por eso no puedo dejar de emocionarme cuando recuerdo la primera clase en la que participé”, empezó diciendo Verzeñassi quien daba su discurso de manera online, ya que se encontraba en la ciudad de Rosario de donde es oriundo.

Al inicio de la carrera recordó de manera anecdótica: “todos nos preguntaban dónde está la morgue, y costaba explicarle a la gente que queríamos formar trabajadores que trabajen para la vida y no para la muerte. Esto significaba un cambio paradigmático ya que se trataba de una carrera no tradicional. Con el pasar de los años hemos logrado construir un gran equipo de trabajo, y es un orgullo poder ser parte de este momento soñado por muchos años”.

Respecto a la región en la que se desarrolla la carrera dijo que es una zona donde hacen falta médicos, y en este caso surgen profesionales de la salud del Chaco para el Chaco. Seguidamente, se dirigió a las autoridades gubernamentales presentes y con mucha emoción les manifestó: “hoy están frente a grandes profesionales y deben estar absolutamente tranquilos de que ellos son los primeros graduados de una extraordinaria promoción de profesionales de salud, porque la Uncaus forma personas y seres humanos con un profundo compromiso con la salud y el servicio social”.

El director de la carrera continuó diciendo que los primeros siete egresados no solo constituyen un orgullo para la provincia sino también para el país. “El diploma que van a recibir ahora con la firma de un Ministro de la Nación, demuestra que la convicción con la que asumimos todos en defensa de la carrera de medicina ha dado su fruto y demuestra que aquellos que pretendían hacernos caer y que decían que no recibirían su titulo se han equivocado, y sin ánimo de revanchas le decimos ‘acá estamos, ahora podemos seguir adelante todos juntos’”, manifestó.

Finalmente agradeció al Rector y a la Coordinadora de la Carrera por la confianza que depositaron en él para permitirle formar parte de esta carrera y a los egresados los despidió diciendo “a partir de ahora sean dignos de ser hijos de la universidad pública”.

Cipolini: “este es un hecho histórico”

El intendente Bruno Cipolini participó de la entrega de títulos de la primera cohorte de la carrera de medicina de la UNCAus

A su turno. el intendente Bruno Cipolini remarcó que este es un hecho histórico, no solo por ser la primera promoción de médicos de la institución, sino que también por el momento que vivimos ante la pandemia. “Seguramente sus familiares hubieran querido estar acompañándolos, pero hoy las circunstancias hacen que estemos todos distanciados, distanciados de aquellos que los tienen el honor de recibir sus diplomas, pero creo que eso le da aún más valor a lo que está sucediendo aquí”, sostuvo.

También destacó el rol de la Universidad en la ciudad y en toda la comunidad. Se refirió a la necesidad de avanzar en trabajo conjunto entre la institución, la sociedad y el municipio.

“Imaginar juntos hacia donde podemos llevar a Presidencia Roque Sáenz Peña y a toda nuestra región porque hoy es un orgullo para la ciudad que muchísimos padres elijan a Sáenz Peña para que sus hijos den los primeros pasos de su vida adulta, para que sus hijos impriman en sus mentes los recuerdos tan inolvidables que tiene la vida universitaria y que marca nuestro futuro en cada una de las acciones que llevamos adelante”, dijo.

Por último, felicitó a los egresados y los alentó a ser dignos representantes de la Universidad de Presidencia Roque Sáenz Peña en el lugar que les toque ejercer la profesión.

Capitanich: “serán los encargados de mantener un pueblo sano”

A su turno el gobernador de la provincia Jorge Capitanich también lamentó que el acto no se pueda desarrollar con los familiares de cada alumno y resaltó que este es un momento muy transcendente para cada alumno y para la provincia del Chaco. En este sentido, recordó el trabajo del ingeniero Omar Judis quien pergenio y trabajó para que la carrera de medicina sea posible, como así también recordó el trabajo del doctor Marcelo Sang y todo el equipo de profesionales que comenzaron con esta iniciativa.

El gobernador de la provincia recordó que la Universidad Nacional del Chaco Austral fue creada el 4 de diciembre de 2007 por medio de la ley 26.335, aprobada por el Congreso de la Nación Argentina.

“Más adelante planteamos la carrera de medicina que parecía una utopía”, recordó el mandatario provincial, quien se mostró orgulloso por ver a los primeros médicos egresados en esta Casa de Altos Estudios. “A menudo nosotros tenemos enormes conflictos para poder lograr que los médicos asuman responsabilidades en nuestros centros de salud en el marco de la idiosincrasia que tiene nuestra provincia, por lo cual la formación adquirida en este lugar tiene una perspectiva social y de trabajo con la comunidad que servirá para mejorar el sistema de salud del Chaco”, señaló.

“La formación que ustedes han adquirido hace que el estado los requiera, y hoy tenemos siete egresados que desde ya cuentan con el apoyo del estado para comenzar a trabajar”, remarcó invitándolos a los flamantes médicos a formar parte del sistema de salud pública.

Además reconoció que es muy importante que los profesionales de la salud estén identificados con la problemática de nuestra provincia y formados con una nueva impronta, “porque la universidad debe formar recursos humanos calificados para atender los problemas de la zona”, dijo el gobernador.

“Cuando uno conoce el territorio siente amor por el territorio y también conoce los problemas de las personas y esto genera una comunicación empática. Ustedes deben entrar al corazón de la persona no solamente a su organismo, sino formar una relación simbiótica médico-paciente que permita que la curación no solamente impacte en su salud física sino en su comportamiento y estilo de vida, porque los médicos son quienes se transforman en guía de conductas y de procesos saludables para miles y miles de personas”, dijo desafiando a los nuevos profesionales a formar parte responsable de la salud pública del Chaco y agregó que para esto “hay algo que es insustituible, y es la sensibilidad”.

El gobernador Jorge Capitanich finalizó diciendo: “ustedes son los primeros siete egresados de miles de egresados que serán los encargados de mantener un pueblo sano, si logramos formar personas sanas habremos logrado alcanzar el objetivo por el cual alguna vez soñamos con tener la carrera de medicina en la universidad pública”, manifestó.

