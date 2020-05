Resistencia: Departamento drogas peligrosas accionó contra un convicto que gozaba de libertad condicional y fue detenido con dinero y joyas aparentemente robadas.

Con buen pie y con el trabajo de prevención abierta que viene realizando el personal del departamento drogas, en éste accionar participó microtráfico, quienes cumpliendo las órdenes de la cúpula policial y departamental, realizaban tareas específicas, como ser detección de centros de ventas de drogas ilícitas, como así identificación de personas y prevención de los delitos tipificados en el compendio penal. Fue así que ésta fuerza no convencional, que realizaba recorridas en inmediaciones de calle Marconi, logra observar una maniobra brusca que realizó una camioneta partner, luego de observarlo, determinan que su conductor desciende y realiza movimientos, como ocultar algo que extrajo desde sus prendas, ante la atenta mirada de los investigadores, lo identifican y establecen que portaba un arma de fuego, calibre 32, con 5 cartuchos del mismo calibre, arma que a simple vista se hallaba apta para el disparo. El sujeto sospechoso además portaba una bolsita con varias joyas, de oro y plata, relojes, dinero en efectivo, etc. a la consulta por sus datos filiatorios, respondió ser g.o. de 45 años, y que conforme base de datos, posiblemente podría haber purgado una condena de 24 años por homicidio calificado (situación que la prevención trata de confirmar) de ser así, estamos hablando de una persona a quien la legislación de derecho vigente, le confirió su libertad por haber cumplido el tiempo requerido para la obtención de su libertad condicional, es decir una persona con antecedentes judiciales y haber quitado el derecho personalísimo a otra, nuevamente en la vía pública y armado. Pero, cabe resaltar el empeño y profesionalismo demostrado por el personal que intervino, previniendo un mal mayor quizás, por eso, fueron felicitados el comisario walter zalazar y sus dirigidos, por el titular del dpto. drogas y la cupula policial. loable tarea se vienen observando en éstos días, sumados a las 50 intervenciones realizadas en la semana, como así el desvaratamiento de un mini invernadero en la zona.

Comentarios