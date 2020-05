El presidente del Concejo acompañó al intendente Bruno Cipolini en el izamiento de la Enseña Nacional.

El presidente del Concejo Municipal Pedro Egea acompañó al intendente Municipal Bruno Cipolini en el izamiento de la Enseña Nacional en la Plaza San Martín.

El presidente del Concejo Municipal Pedro Egea acompañó al intendente Bruno Cipolini un el acto simbólico por el 25 de Mayo para izar la Enseña Nacional en la Plaza Central de la ciudad y resaltar la importancia de la fecha.

Egea saludó a toda la comunidad en el día en que se recuerda la Revolución de Mayo y sobre la fecha dijo que “detrás de los barbijos y de los cuidados que tenemos que tener debemos celebrar estar en esta Patria que es tan linda y que tiene tantas cosas por disfrutar, hacer”.

Pedro Egea recordó que “celebrar la Patria es una fecha importante y pensaba también que este barbijo y el distanciamiento simboliza el génesis de la Patria que tiene que ver con la posición de los criollos y españoles, siempre en determinadas situaciones que frenan la libertad, porque nunca somos plenamente libres, pero ese grupo de mayo supo ir armando con sus defectos y virtudes, con sus debilidades y fortaleza el origen de lo que es la Patria”.

Recordó que “el 25 de Mayo simboliza la Patria en las efemérides y es lo que tenemos que defender todos, Sé que quizás hoy no están todos los que deberían estar, pero en nuestros corazones está el haberlos representado para que esta fecha no pase como algo que no tiene su significado”, señaló´.

Egea destacó la forma de participación que tiene la gente en esta fecha utilizando las redes sociales, en los celulares, en los estados la gente se manifiesta recordando esta fecha. Creo que todos necesitamos eso para estimularnos y ver esa luz que todos queremos que es s salir de esta situación tan compleja que no podemos de dejar de decirlo y que a veces uno no sabe cómo actuar porque no hay protocolos válidos, porque las cosas van cambiando día a día y que los casos han aumentado en el Chaco y también tenemos que ser conscientes de eso, Sáenz Peña es una ciudad de mucha transitabilidad pero no tenemos perder la posición de resguardarnos, de quedarnos en casa, de mantener la distancias, sin olvidar lo que tenemos que hacer y lo que podamos hacer”.

