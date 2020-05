Las acusaciones de estafa con famosas: qué dicen los dermatólogos de la polémica “maquinita” facial

En las redes se denuncia que el LumiSpa se vende con un sistema comercial al menos dudoso. Pero, ¿el dispositivo sirve? ¿Es peligroso?

Al debate por la «maquinita» facial LumiSpa, que promocionan las famosas en Instagram y que en la Argentina se vende por $21.755, hasta ahora estaba centrado en el negocio que tendría detrás, caracterizado por muchos como un nuevo «telar de la abundancia en formato beauty», por el esquema de reclutamiento de vendedores propuesto. Por esto, la empresa Nu Skin, creadora del dispositivo, ya tuvo denuncias en Estados Unidos y China.

Ahora, dejando esa cuestión aparte, ¿qué dicen los médicos de los productos como el LumiSpa. Los especialistas en dermatología consultados por Clarín coincidieron en que aportan poco o ningún beneficio y podrían ser peligrosos dependiendo quién y cómo los use.

El «ruido» por las críticas a las influencers, mediáticas o panelistas que se frotaban la maquinita por el rostro promocionándola en Instagram, llegó hasta la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)​.

«Esta maquinita tiene un cepillo que hace una limpieza facial, pero hay que tener cuidado porque es una limpieza física, como si fuera algo abrasivo, por lo que hay que ver cómo es la piel de cada paciente. Para las pieles sensibles, como las que tienen rosácea o dermatitis atópica, no estaría recomendado este tipo de aparatos, porque pueden exacerbar la rosácea, que ya de por sí vemos exacerbada en esta época del año por el frío y hemos visto el aumento de la irritación por el uso de tapabocas y máscaras faciales. Por lo que agregar algo que pueda irritar más las piel no sería recomendable», dice la dermatóloga Ana Virginia Tettamanti, miembro de la SAD.

«En pieles normales, más de una vez por semana no está recomendado usar este tipo de aparatos, y es preferible que ante cualquier duda se realice la consulta con un dermatólogo para ver qué tipo de piel tiene y si se recomienda usar este tipo de máquina», agrega.

Ante la consulta de Clarín, Andrés Politi, también dermatólogo de esa entidad, señaló: «Muchas pacientes se acercaron antes de toda la polémica para consultarme si debían comprarla. La LumiSpa es solo un producto de la gama de Nu Skin. No es algo peligroso, es una moda. Lo peligroso es su uso no ocasional. Pero justo por este producto puedo hablar, porque desde hace 30 años que aparecen similares. Es que la gente tiene la idea de que la cara tiene células muertas que hay que remover, entendiendo la piel como si fuese un azulejo que hay que limpiar a fondo. Eso es inexacto. La piel es algo biológico. Hay que limpiarla pero siendo muy cuidadosos de mantener su humedad y su grasitud. Por otro lado, cualquier acción mecánica sobre la piel induce producción de colágeno. Una maquinita que vos te pases cada tanto, no es una mentira, pero hace algo mínimo. El tema acá es la limpieza que promete, su uso desmedido produce daño».

¿Cuál es el riesgo de este tipo de aparatos? Depende del tipo de piel. Quienes tienen piel «finita», dice el especialista, pueden sufrir mayores daños. «Aparatos así son para usar no más de una vez por semana. A mí en el fondo me parece que es un producto ‘bonito’ (en el sentido de ‘no bueno ni barato’) para pieles resistentes, que no tienen alergias o que no se irritan fácilmente».

En el caso particular de la maquinita de Nu Skin, Politi advierte algo en la misma publicidad. «Se ve que la inflamación de la piel baja y yo digo que es todo lo contrario, si algo hace es inflamar», sostiene.

Cristina Pascutto, médica dermatóloga, expresidenta de la SAD, dijo: «Este tipo de insumos de uso casero que empezaron a entrar al mercado de la cosmética sin controles adecuados traen poco o nada de beneficios para la piel e incluso pueden llegar a ser peligrosos si se utilizan en forma desmedida, por ejemplo en personas con pieles sensibles o con algunas patologías como rosácea, acné o eccematides, entre otras».

«Estos aparatos sin control sanitario no tienen la calidad que dicen tener y se usan con el único fin de generar un lucro sin reparar en los riesgos, sobre todo aquellos que emiten cierto tipo de corrientes como la galvánica, luz pulsada u ondas electromagnéticas de radiofrecuencia con intensidades no adecuadas. Esos pueden generar efectos colaterales indeseables, desde reacciones irritativas, alergias o quemaduras», detalló Pascutto.

«Vemos diariamente bloggers que publican en sus redes fórmulas mágicas y baratas de cremas, máscaras, tónicos hechos en casa. En general, estas recetas de cocina no poseen ninguna base científica, se elaboran sin los procesos de esterilización correspondientes y mezclando sustancias que pueden resultar tóxicas para la piel, llevando a procesos de intolerancia cutánea y reacciones alérgicas como así también a infecciones», explico la médica. Y siguió: «Es importante saber que para que un producto cosmético de buena calidad se comercialice debe cumplir con normas muy estrictas de testeos, pruebas de seguridad y tolerancia. Por lo que recomendamos no utilizar este tipo de productos «pseudonaturales».

