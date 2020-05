CONVERGENCIA SOCIAL ES UN SELLO QUE PERDUDARA POR SIEMPRE EN NUESTRO PUEBLO”

Convergencia Social nació como movimiento interno de la Unión Cí¬vica Radical del Chaco un 21 de mayo de 1994 de la mano de Angel Rozas, hombre de sólidos principios y valores humanos y republicanos capaz de entusiasmar a mujeres y hombres jóvenes en el convencimiento de que Chaco merecía un destino diferente, mejor. Fruto de esa firme convicción, y una incansable militancia, el 8 de octubre de 1995 logra imponerse en las elecciones provinciales dándole a la Unión Cívica Radical el primer gobierno en la historia de la provincia y ganar 21 elecciones consecutivas.

Convergencia Social marcó un nuevo paradigma en la política chaqueña, pasamos del Chaco de la postergación al Chaco de la esperanza, del Chaco que debía resignarse al atraso, la pobreza y los peores indicadores al Chaco de la inclusión e igualdad de oportunidades, al Chaco de la verdadera Justicia Social.

Así llegaron el Plan AIPO que comprendía viviendas urbanas y rurales, salud y educación, Plan de Alfabetización “Nunca es tarde” que permitió a 55.000 chaqueños aprender a leer y escribir, electrificación rural, Plan Nalá de iluminación pública gratuita, el tren Sefecha, residencias estudiantiles gratuitas en Resistencia y Sáenz Peña, obras contra inundaciones: defensas definitivas en área metropolitana e interior, canal de avenida soberanía nacional, bajos submeridionales, dique de contención en el Río Negro, escuelas, hospitales, centros de salud.

Cuando hablamos de una nueva forma de hacer política nos referimos a un gobierno presente en cada rincón de la provincia, un gobierno que iluminaba el portal de los pueblos más lejanos con el mismo entusiasmo que lo hacía en las grandes ciudades, el objetivo era darle visibilidad a miles de chaqueños resignados a la otra oscuridad, la peor, la que habita en el alma de quienes se sienten olvidados.

Ese líder, y primer gobernador radical, Angel Rozas, sabía que la nueva forma de gobernar dejaría huella, ya no se podría gestionar desde Casa de Gobierno sino que estarían llamados a salir una y otra vez a visitar cada pueblo, cada ciudad, cada paraje, por más recóndito que sea.

Seguramente hubo y habrá otros gobiernos que sumen obras de envergadura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero pocos podrán igualar lo que se supo hacer desde Convergencia Social y la Unión Cívica Radical, honrar la palabra empeñada, un sello que perdurará por siempre en nuestro pueblo.

Convergencia social es un espacio en el cual la unidad es sinónimo de fuerza y no de hegemonía, y valores como el respeto, el sentido de pertenencia, la solidaridad y grandeza son los que nos permiten estar siempre por encima de cualquier cuestión menor al propósito mayor. El camino recorrido nos muestra que será esa la manera de convertirnos, una vez más, en la luz de esperanza de nuestro pueblo.

Y no podemos dejar de mencionar el contexto de crisis sanitaria en el cual nos toca conmemorar este aniversario como consecuencia de la pandemia COVID-19 y Dengue. Una vez más, y fieles a nuestra historia, nuestros intendentes, concejales, legisladores y dirigentes se han puesto al servicio de los chaqueños, cada uno desde su lugar haciendo el mayor de los esfuerzos con el fin de mitigar el impacto sanitario, económico y social que esta situación acarrea. Estuvimos, estamos y estaremos siempre a disposición para trabajar por el bienestar de los chaqueños, es este el espíritu que ratificamos en este nuevo aniversario de Convergencia Social.

Gracias a todos los que con su trabajo y militancia silenciosa mantienen viva la esencia de nuestro movimiento.

