Concepción del Bermejo: Graves denuncias en redes sociales a la intendencia, por cómo hospedan a reprovinciados que volvieron de Buenos Aires.

La ciudad de Concepcion del Bermejo recibió el día lunes 18 a varios pasajeros reprovinciados que provenían de la provincia de Buenos Aires. Los mismos fueron dirigidos a un hotel de la ciudad para cumplir con el protocolo de aislamiento social y cuarentena preventivo por el COVID19.

En base a ésto, las redes sociales se vieron colmadas de denuncias por el estado en el que se encontraba el hotel: «A las 00:00 del lunes llegamos a Bermejo sin saber que nos traían para acá a un lugar que era un telo, nos encontramos sin sábanas, sin acolchados, el baño sucio, no sale agua caliente y a la noche solemos quedarnos sin agua. No nos brindan productos de limpieza y cada vez viene más gente, estamos todos amontonados, cada uno en su pieZa pero todos tenemos contacto y hay 2 nenes que no se merecen ser contagiados por la gente que sigue llegando sin ningún control. Se pasean por el pasillo del hotel, algunos hacemos la cuarentena y otros por ser conocidos del intendente se van a sus casas con sus familias y no la hacen,» denuncia una de las pasajeras.

Hablamos con el intendente de la ciudad, Dr. Raul Maldonado quien nos contó que la municipalidad alquiló solamente el espacio físico donde paraban los viajantes, que es cierto que las condiciones no son buenas pero tampoco son tan malas y que las fotos viralizadas son tendenciosas. «La ropa de cama y comida son llevadas por familiares, no tenemos condiciones ecónomicas para afrontar el alquiler de un hotel como tal, pero se garantiza la sanidad del espacio público. La situación es incómoda y odiosa pero no hay otra manera de afrontarlo. Tengo 5 policias por turno, es imposible cumplir el protocolo porque tenemos 100 barbijos cada 15 días. Antes de que llegaran las pasajeros reuní al comité de emergencia para que disminuyamos la cantidad de días de aislamiento, cumpliendo todos los recaudos posibles para que no se aglomere la gente pero todos los días llegan más otros lugares y no hay forma de manejar la situación. Las condiciones en las que están las personas no depende de mi, y se me escapa de las manos sinceramente» aclara el Dr. También indica que se garantiza la limpieza y la desinfección del lugar pero insiste en que más no puede hacer la municipalidad.

Por otro lado también hablamos con el Director del hospital de la ciudad, el licenciado Perez Daniel quien también nos indicó que se está realizando el protocolo como se puede ya que no se recibe la ropa necesaria, reciben insumos cada 15 dias: 100 barbijos y una bata cada semana. «Tratamos de no gastar lo poco que tenemos» nos cuenta el licenciado, señalando al igual que el intendente, que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar ésta pandemia.

Comentarios