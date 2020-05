Santa Rita: invitan a vivir la festividad religiosa desde casa

Ante el escenario complejo generado por la pandemia de coronavirus, los padres Carlos y Hernán de la Parroquia San José de Puerto Tirol invitan a los fieles a vivir la celebración de la Patrona de lo Imposible desde sus hogares.

Bajo el lema “Santa Rita desde casa”, la comunidad católica de dicha localidad vivirá un año atípico porque este 22 de mayo no podrán asistir a la festividad que convoca a miles de devotos. No obstante, podrán vivir de forma virtual las actividades que tiene preparadas la parroquia.

“Queremos que los devotos sigan las actividades previstas desde sus casas, sin venir al pueblo porque en este momento tenemos que evitar la aglomeración de gente por la pandemia”, expresó el padre Hernán.

Por su parte, el presidente de la Legislatura Hugo Sager destacó: “Santa Rita nos protege, pero ayudémosla a cuidarnos. Entonces, quedate en casa”.

En esta línea, el ex intendente de Puerto Tirol convocó a los fieles a seguir las transmisiones en vivo por televisión y en las redes sociales: “Si sos devoto de Santa Rita, la mejor manera de homenajearla este 22 de mayo es orando desde tu casa y augurando que la Patrona de lo Imposible nuevamente va a poner su manto protector sobre el pueblo tirolero y chaqueño”.

*Cronograma de actividades*

El viernes 22, la celebración religiosa iniciará a las 7.30 con una misa en la Parroquia San José de Puerto Tirol, luego se llevará a cabo un Rosario por la Vida a las 9, y a las 11 será la Misa Central, encabezada por el arzobispo de la Arquidiócesis de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus.

Las misas serán transmitidas en vivo a través de FM 88.3 Radio Estilo de Tirol y el Facebook de la emisora radial; mientras que Chaco TV realizará su transmisión televisiva para el resto de la provincia y el país.

