Corradi: «Lo de ayer fue histórico, porque se respetó la paridad de género»

El legislador rememoró los pormenores del encuentro realizado durante la tarde del jueves, en el que una amplia mayoría de los integrantes del Cuerpo Parlamentario votó por su incorporación para suceder el fallecido José Barbetti.

Gustavo Corradi asumió como nuevo legislador del bloque de la UCR en reemplazo del fallecido José Barbetti

Histórica y difícil. Con esos dos calificativos describió el flamante legislador de la UCR, Gustavo Corradi, la sesión especial desarrollada durante la tarde del jueves en la que 19 de los 24 legisladores presentes en el recinto le prestaron el aval para que se incorpore al Cuerpo en reemplazo de José Barbetti.

El exdiputado radical falleció el 14 de abril pasado tras padecer una afección cardíaca y su sucesión desató una inédita compulsa que tuvo como protagonistas al propio Corradi y a su ex par de bancada Claudia González. Ambos se arrogaban el derecho de ocupar el lugar vacante, con lo cual, lo que históricamente no precisó más que una comunicación de Presidencia, esta vez obligó a reunir al Cuerpo para decidir.

De hecho, ni siquiera por estas horas se descarta que la disputa no tenga un capítulo judicial, teniendo en cuenta que ambos llegaron a la sesión especial de ayer convencidos de que los asistía el derecho.

Contexto inédito

«Fue una de las sesiones más difíciles que me tocó vivir», admitió Corradi en diálogo con Radio Provincia y añadió: «Se estaba tratando de cubrir la vacante de un compañero, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar en la Unión Cívica Radical e incluso logramos tener una gran afinidad».

En ese sentido, el flamante parlamentario señaló que «fue una situación muy particular para el resto de los legisladores también, porque tenían que tomar una decisión que no era sencilla, lo que hizo que la de ayer haya sido también una sesión histórica». Corradi dimensionó como «histórica» la sesión especial porque, en la práctica, es la primera vez que se aplica la ley de paridad de género «por la que tanto se ha luchado en el país y la provincia», destacó.

El legislador resaltó las expresiones de la diputada del Partido de la Concertación-Forja, Gladis Cristaldo, quien militó largamente la norma y, a pesar de que hubo dos interpretaciones distintas, terminó votando el despacho de mayoría (que favorecía a Corradi) y el gran impulso que le dio al proyecto la exlegisladora radical Irene Dumrauf.

«En honor a esa lucha, lo de ayer fue histórico porque se respetó la paridad de género porque es una norma que está vigente y que fue votada y aprobada por más de la mitad de los diputados que estaban presentes en la sesión especial», consideró.

Todo legal

El legislador se refirió a las posibles razones de la insólita disputa generada por la banca, habida cuenta que la ley «no admite una doble lectura». «No creo que esto tenga que ver con la interna política», analizó a pesar que no es un secreto que Claudia González integra el espacio «Somos Parte» dentro de la UCR provincial, mientras que él responde a Convergencia Social.

«Creo que fue una interpretación distinta la que tenían algunos legisladores (entre ellos el líder de Somos Parte, Roy Nikisch); pero lo cierto es que la mitad de los diputados presentes habían votado la ley y sabían cómo funcionaba el esquema». Esto es reemplazar a hombres por hombres y a mujeres por mujeres, más allá del lugar que hayan ocupado en la lista.

«La verdad, no comparto esa otra interpretación, pero no hay que olvidar el contexto particular en el que se dio. De hecho, los antecedentes (por ejemplo el del año pasado tras el fallecimiento de Rubén Aquino) dan cuenta de que el trámite es automático y se informa por Presidencia que se convocará al sucesor», explicó.

El legislador comentó que, tras la sesión, incluso pudo intercambiar ideas con Claudia González, porque la compulsa «no se desató por diferencias personales». «Había que hacer cumplir la ley y eso se hizo, desconozco si ella irá a dar intervención de la Justicia a partir de ahora; personalmente ya había adelantado que, cualquiera fuera el resultado, yo no iba a recurrir a otro Poder porque estas son cuestiones que se resuelven puertas adentro», agregó.

Voluntad política

El parlamentario radical se refirió también al funcionamiento y la tesitura tomada por la Legislatura ante la pandemia. «Desde la Cámara de Diputados hemos acompañado los Decretos presidenciales y los enviados por el gobernador a la Cámara de Diputados, con algunos reparos respecto de algunos; pero siempre hubo voluntad política por parte de la Unión Cívica Radical de acompañar», analizó.

En ese marco, Corradi entendió que «esa es la forma de trabajar: creo en los consensos y los disensos y en los aportes que podamos hacer todos y cada uno de nosotros». «Haber aprobado los Decretos provinciales y nacionales, fue una cosa y ahora habrá que ver cómo sigue: en lo personal, creo que esto no va a ser de corto plazo sino que las consecuencias se van a ver a largo plazo», agregó.

foco

Comentarios