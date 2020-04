Villa Ángela: Supuesto abuso sexual del tío a su sobrina, de 4 años.

Ayer a la mañana una mujer de 41 años dio cuenta que salió de su domicilio, quedando su hija menor de 4 años de edad L.M.D.S. al cuidado de su tío C.A. y que cuando volvió, encontró en el dormitorio a su hijita acostada con los pantalones bajos, sus partes íntimas expuestas y al hombre en uno de los extremos de la cama filmándola con un celular, por lo que lo empuja y huye de su casa.

Por disposición de Fiscalía actuante sobre diagramo empezaron un operativo de búsqueda del hombre, con resultado negativo no siendo hallado en su domicilio ni lugares donde frecuenta. No obstante su hijo F. H. A. (24 años), interiorizado de los motivos de la presencia policial, hizo entrega a la comisión de dispositivos de almacenamiento electrónico, pertenecientes a su progenitor: un PENDRIVE marca KINGSTON 32 Gb. y una Memoria Externa de 320 Gb. marca SAMSUNG, legalizándose secuestro bajo acta respectiva conforme lo dispuesto por Magistrado interviniente.

Hoy a la mañana se toma conocimiento que sujeto buscado se hallaría guarecido en zona boscosa cercana ladrillaría ubicada en Lote N° 20 Quinta N° 651; ante ello se diagrama operativo con personal policial. Arribados a la Colonia aborigen citada los policías son informados que el prófugo había sido visualizado en un monte cercano. En forma inmediata se implementa su búsqueda, logrando observar en Calle Kiener e/Santa Fe y Catamarca, a varios familiares y vecinos de la víctima sometiendo a golpes a un hombre, el cual yacía en el suelo. Se procedió a la DETENCION del ciudadano A.C.A. de 47 años y en su poder se halló un teléfono Celular marca MOTOROLA, mod. E5 PLUS, el cual fue dañado intencionalmente por el hombre antes de ser atrapado. Se procede al formal secuestro de éste dispositivo y demás pertenencias del sujeto. Conforme lo dispuesto por Fiscalia de Turno se notificó APREHENSION del ciudadano detenido, siendo examinado por Médico Forense y luego trasladado al hospital para curaciones correspondientes.

