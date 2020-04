CON EL PLAN «VOLVER A CASA» EL GOBIERNO CONTINÚA TRAYENDO A CHAQUEÑOS VARADOS EN OTRAS PROVINCIAS

Son más de 3 mil personas en distintos lugares del país que se encuentran registradas para regresar a la provincia en los próximos días. El subsecretario de Transporte de la Provincia del Chaco, César Frugoni, brindó detalles del trabajo que se viene realizando como parte del plan “Volver a Casa” para que chaqueñas y chaqueños varados en otras provincias puedan regresar. “La gente que quiere volver se comunica con nosotros, principalmente a través de las redes Facebook (Subsecretaría de Transporte de Chaco) e Instagram (@transportechaco), nos deja sus inquietudes y sus datos, y nosotros vamos confeccionando las planillas y cerrando los colectivos de regreso”, explicó. En este sentido, el subsecretario especificó: “Los datos que pedimos son solamente nombre y apellido, DNI, dónde está, dónde tiene que ir y el teléfono de contacto”, y subrayó: “cuando Nación nos autoriza nos contactamos con cada pasajero y le avisamos los horarios de salida, qué tiene que llevar, le mandamos el permiso para circular, y esa comunicación siempre es necesaria para que la información sea completa”. El programa se realiza en coordinación con la Subsecretaría de Gobierno de la provincia y la Dirección de Turismo. Hasta el día de ayer ya se cerraron 22 colectivos y sólo se espera la habilitación del Gobierno nacional, que autoriza entre 4 y 5 colectivos por semana. Frugoni precisó que ya llevan un registro de 3.000 personas inscriptas para volver a la provincia, pero que “siempre hay prioridades, como personas con problemas de salud o que se quedaron sin trabajo y no pueden atenderse, que es el principal problema en este momento”. “Esperamos todos sepan entender esto, apelamos a la solidaridad de la gente que por ahí puede aguantar un poco más, siempre contemplamos cada caso particular”, expresó el funcionario. En este sentido, el subsecretario pidió comprensión y paciencia en estos momentos de crisis: “Hay que entender que no se pueden hacer movilizaciones masivas, ya que de esta forma se transmite el virus, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el transporte, también en las personas que viajan dentro de la provincia”. Así explicó que se realizan pocos viajes para cumplir rigurosamente con todos los controles y medidas sanitarias. CIRCULACIÓN INTERNA Respecto a los colectivos urbanos e interurbanos, Frugoni recordó que sigue vigente el último decreto, el cual estipula que los colectivos inicien el recorrido a las 5 de la mañana y terminen a las 21, con una frecuencia de una hora entre unidades y con una ocupación máxima del 50% de la capacidad de personas sentados. También remarcó que la utilización de barbijos para la circulación es obligatoria y pidió a la gente que trate de no movilizarse de no ser necesario y que exista el mínimo contacto tanto con los choferes como con los demás pasajeros. En cuanto a los viajes en vehículos particulares, el subsecretario aclaró que el único que autoriza viajes entre provincias es Nación, “a través de un Plan Volver a Casa nacional, que se da por tandas”. Esta autorización se tramita vía web, y va a volver a habilitarse una nueva tanda en los próximos días. Respecto a viajes con provincias limítrofes, explicó que “siempre el que autoriza es la provincia que recibe, y se debe pedir el permiso al gobierno de esa provincia”. “Seguimos aprendiendo entre todos cómo mantener el distanciamiento social y comunicando todas las acciones que llevamos adelante. Venimos bien, trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, por eso quiero agradecer al equipo de transporte que lo viene haciendo muy bien, asumiendo la responsabilidad que nos toca afrontar a cada uno”, manifestó.