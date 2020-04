¿Quién se acuerda de los Jóvenes Abogados?

«Mientras la sociedad Sáenzpeñense circula como si no hubiera pandemia, con bancos atendiendo al público mediante sistema de turnos, comercios abiertos, locales gastronómicos trabajando a través de delivery, centros de salud privados trabajando utilizando las medidas de seguridad necesarias, como ser el caso de odontólogos, kinesiólogos y oftalmólogos, solo por nombrar algunos rubros. Parecería que la sociedad se ha olvidado de algo que tanto ha reclamado durante años y es la Justicia, desde el 12 de marzo nos encontramos con una Justicia inactiva, donde hacer una denuncia, o formular una habilitación de feria parecería enrostrarnos a los abogados de insensibilidad social en relación a la pandemia que azota al mundo entero, y que pareciera que solamente nos encontramos preocupados por el impulso de procesos con el afán de facturar nuestros honorarios, lo que me lleva de manera inexorable a realizar algunas consideraciones sobre lo que éste sector de la sociedad se encuentra atravesando.

Asistimos a pantomimas de audiencias online, o celebradas a través de las redes sociales, o intentos de hacernos creer que magistrados y funcionarios realizan el“Home Office”, cuando sabemos, que desde sus computadoras personales no tiene acceso al sistema lex, sistema informático con el cual trabajan los juzgados y fiscalías.-

Hemos observado en éste tiempo de cuarentena publicaciones en redes sociales por parte de Jueces tomándose fotografías, vanagloriándose que trabajan desde sus casas, cuando las últimas Listas de Despachos cargadas en sistema de consulta refleja unarealidad muy distinta. Pareciera muchas veces que la Justicia Chaqueña se ríe de la sociedad, esboza un remedo de actividad judicial, cuando en contrapartida, como auxiliares de justicia sabemos lo que en verdad sucede, una justicia hoy se encuentra técnicamente paralizada.-

El ejemplo de los bancos puede ser el mejor camino a seguir por parte de la justicia Chaqueña, por lo menos en lo que respecta a la segunda circunscripción judicial,con el fin de reactivar paulatinamente su actividad, sistema de turnos, u horarios rotativos,que den la posibilidad a sus empleados de volver a trabajar resguardando las condiciones de seguridad necesarias para preservar su salud y la de los demás.-

La actividad judicial en el Chaco, literalmente se encuentra frenada desdenoviembre del 2019 donde los abogados, como ya es costumbre, quedamos rehenes de una lucha gremial. Y esta situación prácticamente intolerable, me lleva a alzar la voz por muchos colegas que ven afectada su economía, como así también me obliga a recordar que alguna vez decidimos estudiar la carrera de abogacía con el afán de organizar nuestro propio Estudio Jurídico y emprender la profesión liberal, muchas veces motivados por algún conocido que nos iluminaba con su sabiduría o aparente éxito, hoy finalmente los jóvenes abogados vislumbramos lo que verdaderamente implica ese “éxito”, y me refiero a esa inclaudicable lucha contra un sistema muchas veces perverso, sistema éste, en el cual al día de hoy sus administradores siguen gozando de sus ingresos, mientras que del otro lado del mostrador luchamos por completar los aportes jubilatorios anuales de Caja Forense o algo tan simple como llenar la heladera, relegando muchas veces así, anhelos personales.-La realidad de muchos Jóvenes abogados es crítica, así gran parte de ellos son monotributistas, categoría A y B, a los cuales se les han negado el Ingreso Familiarpor Emergencia, fundado en el hecho de que realizan los aportes jubilatorios en Caja Forense del Chaco, aporte que son legales y compulsivos, como bien se expresa en alartículo 3 de la ley Nro. 1312-H, a raíz de esto, muchos colegas hoy atraviesan una situación crítica en sus finanzas personales, muchos prefieren guardan silencio con el temor de encontrar enemigos en un sistema del cual dependen para proveer a sus familias. Otros en cambio preferimos alzar la voz y hacer visible una realidad que ya hoy es insostenible.-

No es intención someter a todo el sistema judicial a una crítica infundada y alejada de la realidad tangible que hoy vive el mundo, pero como profesional del derecho entiendo, que si de verdad deseamos una provincia seria y justa, no podemos seguir permitiendo la inactividad de uno de los poderes que sustentan el Estado Republicano. Por eso desde mi lugar, solicito a las distintas autoridades a que se convoque al diálogo, que incluya a todas las partes, con el fin de concretar ideas certeras y realizables cuyo fin propenda a reactivar el sistema de justicia, no solo para poder garantizar el libre ejercicio de la profesión abogadil, sino también el fin superior, nada más y nada menos que el afianzamiento de Justicia, en franca línea con prescripto por nuestra Constitución Nacional.-»

Mauricio Nicolas Masin – Abogado, Matricula Provincial N° 7164

Comentarios