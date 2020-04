Extraña muerte de aves en la zona de Villa Río Bermejito y Sáenz Peña.

Aún no hay explicación sobre la inusual situación que se vivió en Villa Río Bermejito y en Sáenz Peña donde se observó durante la tarde de ayer una gran cantidad de aves muertas.

Ayer en horas de la tarde, personal policial se encontraba de recorrida preventiva en el marco de los operativos por COVID-19, cuando oyó un sonido particular que provenía del cielo, pero a muy baja altura.

Según señalaron los agentes, el sonido era similar al de un motor de avioneta o avión, pero no pudieron afirmar que provengan de éstos por el reducido tamaño. Si advirtieron que tomaron una dirección hacia el cauce del Río Bermejito, cardinal Norte, allí, según comentaron, se dejó de escuchar el sonido.

Minutos después, aparecieron centenares de aves de distintas especies las cuales sobrevolaban a muy baja altura y en manada. Luego, comenzaron a caer muchas de ellas sin vida, tanto sobre casas como en la vía pública.

A raíz de tan inusual hecho, los efectivos secuestraron varios ejemplares para un posterior examen.

En tanto, en la ciudad termal sucedió en la zona del Ensanche Sur, cerca de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Allí vecinos escucharon y vieron similar situación. Algunos de ellos pudieron confirmar que en uno de los patios de la UNCAus y patio de viviendas había varias aves muertas.

