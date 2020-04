Otorgan un subsidio y habilitan hoteles para alojar a víctimas de violencia de género en Tucumán.

El Gobierno de Tucumán pagará un subsidio de 4.500 pesos por tres meses para víctimas de violencia de género, y habilitará hoteles y viviendas para que puedan alojarse durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

“Si bien es cierto que no existe un hogar en la provincia, eso no significa que no tengamos un lugar al cual poder llevar a las víctimas de violencia ya que contamos con una red de hoteles y hostales que trabajan con nosotros, que estarán habilitados”, señaló María del Carmen Carrillo, secretaria de la Mujer en Tucumán al reunirse con representantes de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres.

El martes pasado, integrantes de la Multisectorial de Mujeres manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Tucumán para reclamar acciones por parte del gobierno provincial ante el aumento de femicidios, que ya suman 6 este año, y de los casos de violencia de género durante el aislamiento por coronavirus.

«Queremos que se declare la emergencia en violencia contra la mujer», indicó en ese momento a los medios locales Verónica Camacho, referente de la Multisectorial.

En tanto, Carrillo señaló que se reunió con el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, para la reapertura inmediata de los alojamientos y hoteles, cerrados a causa del aislamiento, para que comiencen a recibir a las víctimas.

«En el interior de la provincia, en especial en zonas rurales contamos con casas para alojar a las víctimas, hasta tanto salga la medida que aleje al agresor del hogar”, explicó la funcionaria, quien informó que, además. se otorgará a las víctimas un subsidio de 4.500 pesos durante tres meses.

“Queremos llevar tranquilidad a las mujeres, ninguna va a quedar en la calle”, aseguró.

Por su parte, Ignacio López Bustos, a cargo de las dos fiscalías especializadas en violencia de género, indicó que la Fundación María de los Ángeles, presidida Susana Trimarco, también puso a disposición lugares para el alojamiento de víctimas.

