EL GOBERNADOR ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS PARA LA CUARENTENA ADMINISTRADA Y ACLARÓ EL TRABAJO CON LAS COMPAÑÍAS DE CELULARES

«No se trata de tener el caso individual de cada teléfono sino la movilidad aglomerada de grupos de 7 mil personas», señaló Capitanich, explicando que de esta manera no se ve vulnerada la confidencialidad de los usuarios. La provincia, junto a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, iniciará este lunes una serie de operativos sanitarios de emergencia con 51 puestos de control en el macrocentro, y operativos de máxima seguridad Covid-19 en la zona sur, sobre avenida Soberanía En conferencia de prensa vía streaming, el gobernador Jorge Capitanich junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y a la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, anunció nuevas medidas restrictivas en el marco de la cuarentena administrada, vinculadas a las nuevas actividades exceptuadas por Jefatura de Gabinete de la Nación en el marco del Decreto N° 355/20. El mandatario manifestó su preocupación por los niveles de administración del aislamiento y la duplicación de la tasa de contagio, con una concentración de mayor cantidad de casos en Resistencia, y sobre todo en el microcentro. En ese sentido recordó que a través de un sistema de cooperación con las empresas de telefonía celular se logró “ver el grado de movilidad relativa y de concentración de personas”. “No se trata de tener el caso individual de cada teléfono sino el dato aglomerado de movilidad para ver cómo contribuir a la mejor administración del aislamiento y evitar de este modo aglomeraciones en determinadas zonas”, explicó el gobernador, remarcando que se trata de “datos agrupados”, dado que las empresas trabajan con información de la movilidad de grupos de 7.000 personas, y de esta manera no se ve vulnerada la confidencialidad de los usuarios. Detalló que con una demora de 24 horas el gobierno tendrá el índice de movilidad y concentración “a los efectos de tener una mayor capacidad de supervisión y fiscalización de la movilidad”. “Vamos a ser una de las provincias que mejor calidad de información tendremos para administrar la cuarentena”, celebró el mandatario, acerca de la iniciativa de cooperación con las prestadoras de telefonía móvil, con la cual el gobierno provincial consensuó además el dispositivo de aviso de alarma sanitaria vía SMS, para alertar a cada usuario que desde las 21 empieza a regir la restricción. Operativos sanitario de Emergencia En un esfuerzo “encomiable” de las fuerzas de seguridad para cuidar a los y las ciudadanas se formuló además un operativo sanitario en Resistencia, con 35 puestos de control del circuito a la altura 800, y 16 puestos de control de circuitos a la altura 500 en el horario de 7 a 12 y de 17 a 21. La modalidad será de accesos con agentes, vallados, equipamientos de Policía Caminera, fuerzas federales, motorizados y comisarías. “Esto Implica dos enfoques: uno que tiene que ver con las avenidas que constituyen 500 metros alrededores de la plaza 25 de mayo y las que constituyen 800 metros alrededor”, indicó Capitanich. El mapa incorporará un mecanismo de difusión por medios y redes sociales, para generar una amplia red de distribución para establecer mecanismos de supervisión. Operativo de máxima seguridad COVID-19 Zona Sur Este operativo aplicable a la Zona Sur de la capital estará ubicado sobre Avenida Soberanía Nacional, donde a través del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y el Ministerio de Seguridad se estableció un cordón sanitario para limitar la circulación, con cuatro puntos únicos de salida. El gobernador explicó en esta zona las restricciones de salida hacia el centro se hacen “con el objetivo de cuidar a las personas a las familias y sobretodo a la población que constituyen factores de riesgo”, remarcando que se pretende “que la circulación sea más flexible en el barrio pero limitada en el Macrocentro de la ciudad”. El máximo esfuerzo El gobernador chaqueño aseguró que se está haciendo “el máximo esfuerzo para estar presentes como Estado, para estar presentes con mucha voluntad, porque el estado no puede ser un ente desprovisto de amor y cercanía, tiene que estar con las personas de carne y hueso”. En ese sentido, reflexionó acerca de que “tenemos que estar hoy más unidos que nunca para lograr resultados ante esta pandemia devastadora”. En cuanto a la atención de movilizaciones o reclamos sociales, a ?n de mantener los protocolos de seguridad sanitaria, se deberá disponer de plataformas digitales y sistemas o espacios de comunicación para garantizar la expresión de las demandas. Para ello, anunció la conformación de un comité de demandas sociales. Además ratificó la acentuación del control de personas con factores de riesgo mediante acuerdo voluntario con a?liados de PAMI e INSSSEP y recordó el sistema de coordinación con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga para garantizar el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que a través del comité de emergencia social se asegure la ayuda a merenderos y comedores para que estén provistos de la comida y elementos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, respecto de las empresas que se vieron afectadas en su funcionamiento y economía durante la cuarentena, remarcó: “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para atenderlas”. Nuevas Excepciones del cumplimiento del aislamiento Al igual que otras 22 provincias argentinas, el Chaco adhiere a las disposiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de excepciones en el marco de lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 355/20 del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Entre las excepciones se encuentran los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos; oficinas de rentas de las provincias y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas, actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Se adiciona la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieren contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. Se incluye además, atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo, laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo y ópticas, con sistema de turno previo. Se incluyen también, establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género, la actividad de peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.