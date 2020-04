se suspendió la entrega de permisos para volver a las provincias

Se alcanzó el cupo de entrega de permisos

Cuando habían pasado tan solo 11 horas desde que se lanzara el «permiso excepcional para varados en el país», el cupo de autorizaciones previstas por el Gobierno se completó. Este fue el motivo, según explicaron fuentes oficiales la posibilidad de realizar el trámite fue suspendida.

Poco antes del mediodía, la Secretaría de Innovación Tecnológica de Jefatura de Gabinete decidió suspender por el día la emisión de los permisos «vuelta a casa». Según explicaron las autorizaciones llegaron a un tope establecidas por los Ministerios involucrados. El número de pedidos alcanzó los 20 mil en menos de medio día.

Ante la consulta de si se habilitarán más cupos para los días que quedan dentro del período de regreso, que se extiende hasta el próximo martes a la medianoche, indicaron que se está evaluando y que aún no se tomó una decisión al respecto. Lo que podría suceder es que se habiliten cupos por cada día, pero la decisión aún no fue avalada. «Vamos a esperar a ver cómo se comportan los que ya pidieron el permiso. Si realizan el viaje hoy mismo. En base a eso, se irá viendo cómo y cuándo se habilitan nuevos permisos. No será el número definitivo, hay más personas que necesitan volver a sus hogares», detalló a este medio una fuente de Innovación, que aseguró que la web lanzada para tramitar el permiso no colapsó en ningún momento.

«Los que ya obtuvieron el permiso podrán usarlo y tiene una vigencia de 48 horas», agregaron desde el Ministerio de Transporte. La decisión de permitir el regreso a sus hogares, por vía terrestre, de los argentinos varados en otras provincias, se dio justo cuando se cumplió un mes de la prohibición de circular dentro del país.

