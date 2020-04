SAENZ PEÑA:UN JOVEN FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN LA CALLE, TRES DETENIDOS CUATRO

UN JOVEN FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN LA CALLE, TRES DETENIDOS CUATRO DETENIDOS Aproximadamente a las 03:35 la División Investigaciones Complejas de la ciudad tomó conocimiento que en calle 41 e/20 del Bº Santa Mónica un hombre estaría recostado sobre la cinta asfáltica. Personal en el Móvil FR-74 llegó al lugar y encontró efectivamente a un joven en tales circunstancias por lo que solitó asistencia médica.

Posteriormente arribó la ambulancia Nº6496 a cargo del enfermero WALTER MIÑO trasladando al sujeto al nosocomio local. Minutos después a la 3:50 aproximadamente el efectivo de consigna en el hospital informó el deceso del ciudadano identificado como J. E. G de 32 años con domicilio en el Bº Obrero

Los efectivos abocados a la investigación inmediatamente se entrevistaron con padre del occiso quién manifestó que su hijo había salido ayer a las 21:00 hs aproximadamente a bordo de su moto roja 110 cc y no había no regresando, que atento a lo adelantado dicho rodado no se halló lugar dónde fue encontrado Gómez, por eso comenzaron tareas investigativas para dar rodado el que estaba siendo ofertado para la venta en el citado barrio, por dos masculinos.

La policía logró incautar la moto desarmada y fue entregada.

Seguidamente procedieron a la detención de dos sujetos y de dos masculinos más que se hallaban en compañía de estos.

La División trabajó con la colaboración personal de la Droga Interior Sáenz Peña, interviene el fiscal Dr Marcelo Soto en la causa caratula inicialmente como Supuesta Muerte Dudosa.

