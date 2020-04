La coparticipación se redujo un 75% y genera preocupación en los municipios.

Entre tantas situaciones que acarrea la pandemia, se encuentra la económica y por estos días la mayor preocupación que plantean las comunas es cómo van a hacer para afrontar el pago de sueldos correspondientes al mes de abril.

“Será muy difícil pagar los sueldos, pero haremos el mayor de los esfuerzos”, aseguran algunos intendentes.

Y aunque los intendentes tengan las mejores intenciones y se pongan el máximo esfuerzo, lo cierto es que los recursos son insuficientes. La coparticipación se redujo en 75% y eso hace tambalear la situación financiera que los municipios chaqueños teniendo en cuenta que en su mayoría dependen entre un 70 y 90% de la copa para el pago de salarios.

Existen localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña donde el Concejo Deliberante declaró la Emergencia Económica, Financiera, Social y de Servicios. La norma autoriza al Ejecutivo Municipal a efectuar reimputación de partidas presupuestarias, reduciendo los gastos de partidas no esenciales. Además, permite revisar, rescindir o renegociar los contratos celebrados con anterioridad a la emergencia.

También permite al Ejecutivo gestionar ayuda económica o financiera ante Nación o provincia como adelanto de coparticipación, así como tramitar créditos o préstamos destinados a atender las cuestiones financieras y económicas del Municipio.

A nivel nacional la situación no es distinta, el gobierno dispuso mediante el decreto 352, la creación del Programa para la Emergencia Financiera provincial y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por $120.000 millones. Ese monto equivale a 20 días de sueldo por lo que no alcanza a cubrir la totalidad de los salarios en las provincias. Si bien algunos municipios pudieron afrontar sin mayores sobresaltos el pago de sueldos de marzo, por estos días los jefes comunales se muestran preocupados por el futuro de financiero de sus localidades.

