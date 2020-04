YA FUNCIONA EL CRONOGRAMA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN LAS PATENTES

Es para quienes no tienen permiso emitido por Nación, hasta el 26 de abril de 2020. La limitación de vehículos particulares de acuerdo a su número de patentes fue una de las medidas anunciadas este domingo por el gobernador Jorge Capitanich, en el decreto 488/20 de extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio chaqueño por la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez, explicó que esta restricción alcanza a quienes no tienen permiso de circulación emitido por Nación. “Es decir, para quienes van a hacer compras o salen ocasionalmente por estricta necesidad”, aclaró. De esta manera, las patentes (en motos, autos, camionetas, etc.) terminadas en número impar pueden circular por las calles los lunes, miércoles y viernes; y las terminadas en número par los martes, jueves y sábado. Los domingos la circulación será restringida a casos especiales o de fuerza mayor debidamente justificados ante autoridad competente. Además, dentro del vehículo no se permiten más de dos personas: quien conduce y un solo acompañante ubicado en la parte trasera. En el caso de las motos, deben circular con una sola persona a bordo, y en taxis, radio taxis y remises sólo pueden hacerlo con dos ocupantes por transporte. Álvarez remarcó que es importante que no se salga del domicilio a no ser que sea estrictamente necesario. “Toda imprudencia nos puede costar vidas”, expresó. CUARTO LUGAR DE MOVILIDAD EN EL PAÍS Esta restricción en la circulación y permanencia en calles, rutas provinciales y nacionales, tiene por objetivo desalentar la movilidad social, que registró un aumento a causa de un relajamiento a la hora de cumplir el aislamiento obligatorio. De acuerdo al informe de situación nacional, Chaco se encuentra en el cuarto lugar de cantidad de movilidad respecto a las demás provincias, con el 57% de movilidad. Al 3 de abril el porcentaje aumentó contrastando con el 23 de marzo, lo que refleja un relajamiento del aislamiento obligatorio que impactó en el aumento de la cantidad de contagios. Además, el informe refleja que Presidencia Roque Sáenz Peña es la localidad con más movilidad en la provincia, con el 85% de circulación. En Resistencia, el registro es del 54% ciento de movilidad. En tanto donde menos circulación hay es en Pinedo, donde se registra un 27% a raíz de un riguroso cumplimiento del aislamiento obligatorio. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E INTERURBANO En cuanto al transporte público urbano e interurbano, Capitanich dispuso que se retomen y cumplimenten los horarios de frecuencias y recorridos habituales a partir de este 13 de abril, siempre aplicando estrictamente las medidas del protocolo: sólo podrán transportar usuarios sentados en cada unidad. La medida dispuesta tiene como objetivo evitar aglomeración de pasajeros. Además, se mantiene el cese de actividades en el transporte de media y larga distancia, tanto para colectivos como trenes. En aeropuertos, puertos y límites provinciales también se mantienen las restricciones de circulación, ingreso y egreso, salvo caso justificado.