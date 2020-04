CORONAVIRUS: SALUD RECUERDA LAS RECOMENDACIONES PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON COMORBILIDADES.

Desde la cartera sanitaria comparten medidas preventivas para adultos mayores y personas con comorbilidades, quienes forman parte de los grupos de riesgo del COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco realizó una actualización de las recomendaciones para la población en el marco de la pandemia por coronavirus. Entre los grupos de riesgo se encuentran los adultos mayores de 65 años y las personas con comorbilidades quienes deben prestar atención a las medidas de prevención que se detallan más abajo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona.

Las medidas de prevención y recomendaciones actualizadas del Ministerio de Salud Pública del Chaco son las siguientes:

-Reforzar las acciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; ventilar los ambientes; limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

-Evitar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

-Autorreporte inmediato ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) de personas que hayan vuelto de zonas de circulación viral y/o hayan estado en contacto con un paciente confirmado de COVID-19 al 0800-444-0829. Este 0800 no es un número para atención médica; si requiere atención médica contacte con su médico de cabecera o llame al 107.

-Le solicitamos que al concurrir a un servicio de salud utilice un barbijo y de aviso para ser atendido con prioridad. No auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica.

-Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.

-En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas.

