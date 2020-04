No paran de aumentar los detenidos por romper el aislamiento: ya son más de 6.700.

La Policía de Chaco informó el nuevo número de detenidos por incumplir la cuarentena impuesta para mitigar el avance del coronavirus en el país en general y en la provincia en particular, medida que ayer fue extendida hasta el 26 de abril.

Según la fuerza pública provincial, al día de hoy el número de detenidos por romper la cuarentena ya suma 6.726, de los cuales 5.354 son hombre, 505 mujeres y 867 menores.

Pero además, solo entre el viernes y la mañana de este sábado fueron 296 las personas que se aprehendieron por romper la medida, de los cuales 82 fueron en Resistencia, 68 en Charata y 57 en Castelli.

Cabe recordar que en una conferencia de prensa brindada en la semana Jorge Capitanich expresó que los estudios marcan un “relajamiento en el aislamiento” y que si bien hay algunos índices positivos, creció la tasa de contagio comunitario, por lo que indicó que “no nos podemos relajar” y manifestó que “los controles deben realizarse para cumplir las normas del aislamiento”.

“Tenemos que evaluar la situación y generar las condiciones para sostener el aislamiento porque todo el esfuerzo realizado puede ser inválido si no tomamos conciencia”, agregó además el mandatario provincial.

“Estamos atravesando una pandemia que atraviesa a todo el mundo y para la que no tenemos remedios ni vacunas. La única solución para evitar la circulación viral es el aislamiento”, aseguró el gobernador.

En este sentido cabe resaltar que el próximo lunes comenzará a regir el toque de alarma sanitaria, un mecanismo por el cual se intensificarán los controles de circulación luego de las 21 horas. El primer toque será a las 20:30 y significará un primer aviso, el segundo toque ya marcará que no se puede circular por la ciudad, con la excepción de que sea una urgencia.

