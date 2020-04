PÉREZ: «EL ASIMIENTO SOCIAL AGUDIZA LOS EPISODIOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO, POR LO QUE IMPLEMENTAMOS EL PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ASISTENCIAL»

Se instrumentó la denuncia telefónica por lo que no es necesario concurrir físicamente, se unificó la recepción y seguimiento de los casos y la inmediata agilización de todas las medidas de protección a las víctimas de violencia de género en coordinación la Unidad Policial, el Equipo Fiscal de Género, Fiscalía de Investigación y el Juzgado de Fuero que corresponda. La secretaria de Derechos Humanos y Género Silvana Pérez señaló que si bien no aumentaron las denuncias por violencia de género durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, si se puede ver que la violencia hacia las mujeres se agudizó. “Los vínculos violentos preexisten al aislamiento social, lo que ocurre con este contexto de aislamiento es que se agudizan los episodios”, sostuvo. Por ello se puso en marcha un protocolo de contingencia asistencial que busca prevenir, controlar y minimizar al máximos los riesgos de las mujeres víctimas de violencia de género frente al aislamiento social. Entre las acciones más urgentes se unificó el sistema de recepción de denuncias, que pueden ser telefónicas, sin necesidad de movilizarse físicamente, y se agilizaron los trámites de protección a las denunciantes. “No se puede responsabilizar al aislamiento por los hechos de violencia, que sabemos tienen un trasfondo histórico de desigualdad de género, social, política y económica, pero si tenemos que ser conscientes que ante esta situación las mujeres víctimas están aún más en riesgo, por lo tanto el Estado debe estar alerta y poner toda su estructura para protegerlas”, resaltó. Desde el 20 de marzo se implementa – por decreto provincial N° 449- el Protocolo de contingencia con el fin de llevar adelante medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas de mujeres en la vida de las víctimas de violencias de género devenidas de las medidas de aislamiento ante la emergencia epidemiológica por el COVID-19. El protocolo reglamenta que no es necesario que las mujeres víctimas de violencia tengan que concurrir físicamente a realizar las denuncias, sino que puedan denunciar la situación por teléfono, unificando así el sistema de recepción. Las denuncias son recepcionadas por la línea 137 y del número de WhatsApp 3624570852 de la Secretaria de Género. Para ello se desarrolló una plataforma web que permite realizar el registro de la denuncia y así poder administrar los datos, realizar el seguimiento y la derivación a las diferentes intervenciones permitiendo la obtención de reportes para el análisis de la información registrada. Así trabajan en coordinación la Unidad Policial, el Equipo Fiscal de Género y/o Fiscalía de Investigación, y/o el Juzgado de Fuero que corresponda, para crear expedientes provisorios, priorizando sobre el trámite de fondo de la causa, la toma inmediata de medidas de protección de la víctima. Números de emergencia Los números de emergencia ante casos de violencia de genero son 137 (provincial) y 144 (nacional), ambos funcionan las 24 horas. Además del número de la Secretaria de Derechos Humanos y Género 3624-570852 y el centro de Atención a las Víctimas de Violencias: 3624-747247 o 4452585.