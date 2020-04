Sáenz Peña: El Director del Hospital 4 de Junio, nos lleva calma todas las noches con su informe diario.

La pandemia del Coronavirus nos tiene a todos en vilo, particularmente la situación que está pasando la provincia de Chaco con respecto a esto es muy delicada, y el gobierno está tomando todos los recaudos necesarios. Específicamente en Presidencia Roque Sáenz Peña, el municipio está trabajando arduamente para el resguardo de todos los ciudadanos, pero a veces se pasan por alto o no se destacan lo suficiente, el esfuerzo y la dedicación de algunos, como es el caso del Director del Hospital 4 de Junio «Ramón Carrillo», el Licenciado Carlos Navarrete; quien fue parte de equipos Directivos del Hospital a lo largo de algunos años anteriores. También se desempeñó como Director de Zona Sanitaria VII coordinando las tareas preventivas para la erradicación del mosquito vector transmisor de algunas enfermedades.

Al ser una personalidad de la salud con tanta responsabilidad, el Licenciado Carlos lleva adelante sus funciones con total vigor, sacrificio y empeño; y además se toma el trabajo, el cual quizás no le corresponde, o no estamos acostumbrados a verlo,, de publicar en sus redes sociales personales, más precisamente en su Facebook personal, desde que decretaron la cuarentena obligatoria, el día viernes 20 de marzo, la situación epidemiologica de Sáenz Peña. Todas las noches, a las 20.30/21 hs. religiosamente, todos los saenzpeñenses están espectantes esperando el informe diario del Licenciado, quien después de un día seguramente muy agotador y cansador, se da el tiempo para llevar calma y tranquilidad a todos los hogares de los ciudadanos de la ciudad termal, una actitud que no queríamos dejar de destacar, y que refleja, como dice la canción de Mercedes Sosa «¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…»

