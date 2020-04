Chaco: Diputados de la UCR hacen llegar una carta abierta al señor gobernador de la provincia.

Con motivo de los hechos de público conocimiento relacionados a la situación de exposición sanitaria por la que atraviesan para cobrar sus haberes tanto jubilados y pensionados como otros ciudadanos comprendidos en los grupos de riesgo determinados por la Organización Mundial de la Salud en el marco de la pandemia COVID-19 coronavirus, diputados de la UCR hacen llegar una carta abierta al señor gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Dice así:

Resistencia, 3 de abril de 2020

Señor Gobernador

de la provincia de Chaco

Cdor. Jorge M. Capitanich

De nuestra mayor consideración:

Lo que se ha visto en las últimas horas en las diferentes sucursales del Nuevo Banco del Chaco (y otras entidades bancarias nacionales públicas y privadas) nos lleva a escribirle estas líneas en el entendimiento de que, así como hay decisiones que exceden su injerencia, hay tantas otras que son de su exclusiva responsabilidad.

Son horas cruciales en las que todos debemos hacer el mayor esfuerzo, y no dudamos ni dejamos de reconocer el que usted estará realizando, pero a la vista de los resultados, no alcanza. No es momento de ratificar o definir liderazgos, en poco tiempo la diferencia la marcará la salud y la expectativa de vida de los ciudadanos, y quien así no lo entienda se estará equivocando con graves consecuencias.

Lo que está ocurriendo es muy grave señor gobernador. Hubo muchos días para pensar en un cronograma de pagos que permitiera reducir al mínimo la posibilidad de contagios y con ello la propagación masiva del virus. Sin embargo, vemos azorados a miles de personas hacinadas durante horas en las sucursales bancarias, particularmente adultos mayores y otros comprendidos en lo que la Organización Mundial de la Salud define como grupos de riesgos.

Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que ha sido esta una actitud por lo menos irresponsable de las autoridades que hará que el esfuerzo de miles de ciudadanos que respetan la cuarentena y el aislamiento obligatorio, se haya tirado por la borda. Y esperamos estar equivocados al decir que se ha activado una bomba viral en una de las provincias más afectadas por el Coronavirus.

En ocasión de su convocatoria en Casa de Gobierno le dijimos también que el personal de salud pública lo necesita desesperadamente frente a esta pandemia señor gobernador, no pueden más, mujeres y hombres conscientes de que, a pesar de dar su máximo esfuerzo, siempre estarán un paso atrás de las exigencias. Hoy se están enfermando por no contar con casi nada más para ofrecer que el amor por su profesión. De igual modo las fuerzas de seguridad que se ven sobrepasadas en su tarea de hacer cumplir el aislamiento obligatorio.

Y lejos de ser estos fundamentos válidos para justificar el crecimiento exponencial y sostenido de casos de contagios y fallecimientos por coronavirus en Chaco comparado con la evolución en otras provincias de similares características a la nuestra, refleja claramente que las cosas no se están haciendo bien.

Son momentos excepcionales que trascienden la buena voluntad de una gestión de gobierno, por lo tanto los chaqueños necesitamos de usted un gesto de solidaridad y grandeza que permita convocar a todos, porque incluso todos somos poco frente a la magnitud de lo que se vive y lo que vendrá a decir de los expertos. Chaco necesita el aporte de profesionales de la salud, instituciones médicas, científicos, iglesias, universidades, políticos y todos quienes quieran sumarse a esta lucha contra lo desconocido.

El día que nos convocó nos comprometimos a acompañarlo en todo lo que sea necesario para enfrentar esta crisis sanitaria, en ese contexto hemos enviado a la Legislatura una docena de proyectos para ser tratados en forma urgente y así brindarle las herramientas que necesita. Pero debe saber señor gobernador que el compromiso que asumimos implica también decirle lo que creemos tiene que corregir antes de que se tarde.

Con todo respeto le pedimos que revea de manera urgente la disposición del cronograma de pagos, que se destinen lugares y días exclusivos para atender de manera diferenciada a adultos mayores y demás personas comprendidas en grupos de riesgo garantizando el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. Del mismo modo proponemos habilitar mas sucursales bancarias ya sea mediante unidades y/o casillas móviles u otro recurso como así también una línea telefónica gratuita y cualquier otro medio de comunicación a su alcance para brindar atención diferenciada, incluso domiciliaria, a quienes así lo requieran a fin de evitar exposiciones innecesarias.

Pedirle también que arbitre los mecanismos para adquirir los insumos necesarios que permitan realizar testeos masivos de manera de poder determinar con mayor precisión a quien nos estamos enfrentando para poder combatirlo de la mejor manera.

Desde ya agradecemos su atención y quedamos a su entera disposición.

