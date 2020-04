RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL COVID-19: EVITAR USO DE BARBIJO Y GUANTES, MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL Y LAVADO FRECUENTE DE MANOS

Desde el Área de Control de Infecciones del Hospital Perrando alertaron sobre el correcto uso de los elementos de bioseguridad e insistieron en la importancia del lavado de manos, la limpieza de superficies y el distanciamiento social necesario para evitar la circulación de coronavirus.

El Ministerio de Salud Pública definió una serie de recomendaciones para la prevención del coronavirus en la población. Viviana Ojeda es una de las profesionales a cargo de las capacitaciones que se brindan a agentes sanitarios y trabajadores de la administración pública en medidas de bioseguridad y prevención dentro del protocolo de actuación contra el coronavirus. La jefa del Área de Control de Infecciones del Hospital Perrando compartió algunas recomendaciones referidas al debido uso de los elementos de bioseguridad sanitaria, a la higiene personal y limpieza del hogar en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Ojeda recordó que el COVID-19 se transmite por goteo, razón por la cual las principales medidas preventivas son el distanciamiento social y la higiene tanto personal como de espacios. “El virus se transmite por gotitas respiratorias que se producen cuando uno habla, tose y estornuda; otra forma de transmisión es la que se realiza por contacto a través de las manos con estas gotitas que pudieron haber contaminado superficies y al llevarse las manos al rostro, a los ojos, nariz o boca”, remarcó.

No todos deben usar barbijo

“Se desaconseja el uso del barbijo quirúrgico en la población porque conociendo la forma de transmisión del virus si uno respeta la distancia de un metro y medio a dos entre personas lo que hacemos es disminuir el riesgo de que esas gotitas respiratorias que pudieran estar contaminadas con el virus ingresen a los ojos, nariz o boca. Respetando esa distancia, y sabiendo que el recorrido de esas gotitas que caen a 90 centímetros o un metro de distancia, estaríamos protegidos”, explicó.

Las recomendaciones son necesarias para evitar la compra compulsiva de insumos que pueden ser de utilidad para el personal de salud o para aquellas personas denominadas de riesgo para el coronavirus, por ejemplo, adultos mayores a 65 años.

“Lo que observamos también en la calle es que aquella gente que circula realizando sus actividades se coloca cualquier tipo de barbijo, barbijos de tela, de plástico, de cualquier tipo, y eso tampoco esta recomendado porque lo único que hace es ponerse un equipo de protección que no protege, porque la tela no cumple la función de filtro, y entonces lo único que se logra es que la gente termine tocándose la cara y por ahí a través de las manos contaminadas puede ingresar el virus”, alertó.

Desde el área recordaron que las únicas personas que deberían utilizar el barbijo quirúrgico de uso médico son quienes presentan sintomatología y necesitan asistir a un centro de atención médico, «o las personas que están haciendo algún tratamiento y están inmunodeprimidas o inmunocomprometidas, por ejemplo los pacientes oncológicos, o con HIV u otro tipo de patologías, o un trasplantado también necesitaría un barbijo quirúrgico”, explicó la funcionaria.

“Otra cosa que debemos tener en cuenta con el barbijo quirúrgico, es que uno vez colocado, puede durar entre 40 y 60 minutos y algunas bibliografías están recomendando que se use hasta dos horas; el barbijo no puede ser colocado y tener puesto mucho tiempo porque pierde las propiedades de filtro”, remarcó.

Se trata de cuidados que deben ser considerados al utilizar un equipo de protección personal como el barbijo, que es recomendado para el personal de salud. “Tenemos otro tipo de barbijo que se lo denomina N95, que tiene un filtro más pequeño, y filtra microorganismos más pequeños que un virus, entonces ese tipo de barbijo si se puede utilizar durante mucho tiempo pero con cuidados especiales y solo para quienes deben utilizarlo realmente”, detalló.

Lavado de manos y limpieza de superficies

La encargada de Control de Infecciones del Perrando también desaconsejó el uso de guantes para la población. “No está recomendado el uso de guantes en la población en general porque los guantes pueden traer entre un 18 y 30% de falla de fábrica, microscópica, que uno no ve a simple vista, y una vez que uno se coloca el guante al permanecer mucho tiempo con ese equipo de protección personal las manos empiezan a transpirar. Los guantes al traer esa falla pueden permitir el ingreso de microorganismos”, explicó. “Por eso lo que está recomendado para la población es la permanente higiene con agua y jabón, que mata al virus, o con soluciones de base alcohólica como el alcohol en gel cuando uno no tiene acceso a una canilla, jabón y toalla”, agregó.

Ojeda insistió en que “con el uso de guantes fuera de los ámbitos hospitalarios lo único que hacemos es tener un caldo de cultivo en las manos porque con la humedad se crea un clima propicio para que se desarrollen no solo virus sino también bacterias y hongos”.

La recomendación para aquellas personas que circulan por las calles y están exceptuadas del aislamiento domiciliario, o quienes deban salir para realizar alguna compra de alimento o medicación, es el distanciamiento y la higiene de manos: “Para la gente que anda por las calles, mantener la distancia de seguridad, que debería ser de un metro y medio a dos, entre persona y persona, la higiene de las manos con agua y jabón o soluciones de base alcohólica”, subrayó.

Para aquellas personas que están en sus hogares es importante la desinfección y el aireado de los espacios. “Hay que ventilar los ambientes, abrir las ventanas y puertas, ventilar la casa”, remarcó. La limpieza y desinfección puede hacerse con agua jabonosa, con detergente, limpiando las superficies altamente tocadas, como la mesa, el picaporte, el teclado de la computadora.

Hay superficies pequeñas donde se puede hacer la limpieza y la desinfección simultanea con alcohol en 70%, o en superficies más grandes con agua jabonosa o detergente. Se enjuaga con agua y luego se hace la desinfección con lavandina con dos centímetros por litro de agua.

“La lavandina diluida solo dura 24 horas y si no sólo tenemos agua jabonosa, con eso y la fricción en el lavado es suficiente”, señaló e hizo hincapié en el especial cuidado a la hora de lavarse las manos: “Hay que hacerlo frecuentemente con agua y jabón, ahí no hace falta las soluciones de base alcohólica, ya que la gente se desespera porque no consigue alcohol en gel, pero el agua y jabón es suficiente para matar el virus”.

Cuidados del personal de salud

El personal de salud debe respetar las medidas de bioseguridad comenzando por la presentación personal: cabellos recogidos, con un rodete o colita, no usar alhajas, relojes, anillos ni pulseras, ni uñas largas ni pintadas, porque allí se pueden depositar virus y bacterias; usar calzados cerrados impermeables; ambos que deberían cambiarse en el lugar de trabajo y al retirarse volver a mudar de ropa y colocar esa muda en una bolsa. Al llegar a sus casas deben lavar dichas prendas y no mezclarlas con otras. No se deben usar mangas, ya que los antebrazos, manos y dedos deben estar siempre libres.

En cuanto al protocolo frente al coronavirus, la funcionaria recordó que los equipos de salud deben utilizar el equipo de protección personal cuando hay sospecha o confirmación de un paciente con diagnóstico positivo. El equipo consiste en antiparras, barbijo, bata y guantes. Ojeda agregó que “hay una excepción para ciertos procedimientos, como la aspiración de secreciones, intubación endotraqueal, higiene bucal y toma de muestras, que se agrega un equipo personal que es la cofia, y en esas excepciones debe utilizarse cofia, antiparras, barbijo, camisolín y guantes”.

“Si no hay antiparras, se puede emplear la cofia, la mascarilla facial, el barbijo N95, la bata y los guantes”, precisó. Este equipo de protección se va a utilizar cuando el personal va a ingresar a la unidad del paciente y lo va a asistir. “En los pasillos internos del hospital, fuera de los servicios, el personal no puede y no debe circular con ese equipo de protección personal, lo dicen la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación”, recalcó.