Cómo será la atención del Nuevo Banco del Chaco el fin de semana

Abrirá sábado y domingo para atender a quienes no tienen tarjeta de débito: pasivos, Asignación Universal por Hijo y Fondo de Desempleo.

De acuerdo con la disposición de Banco Central de la República Argentina, el Nuevo Banco del Chaco abrirá los días sábado 4 y domingo 5. Será en su horario habitual de 7.30 a 12.30, para la atención según cronograma de pasivos nacionales y provinciales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Fondo de Desempleo, con la aplicación de protocolos de prevención de COVID-19 (coronavirus).

La atención estará habilitada únicamente para quienes no cuentan con tarjeta de débito y se recomienda verificar el cronograma de pagos de la Anses y Provincia antes de concurrir a la entidad, para que esté realizada la acreditación de los haberes en la caja de ahorro. Los haberes y beneficios acreditados en caja de ahorro de Nuevo Banco del Chaco no tienen vencimiento, permanecen en las cuentas a disposición de cada titular sin fecha límite. Estas cuentas no tienen costos de mantenimiento y las operaciones por cajero automático son gratuitas e ilimitadas.

En el caso de beneficiarios de Asignación Universal por Hijo que deban percibir el Ingreso Familiar por Emergencia, Anses informó que quienes no tengan tarjeta de débito podrán percibirlo por línea de caja el lunes 6 para terminaciones de DNI 4, 5 y 6; y el martes 7, las terminaciones de DNI 7, 8 y 9.

Tanto pasivos como beneficiarios de AUH, pueden solicitar la tarjeta de débito Chaco 24 para utilizar los fondos acreditados en sus cuentas las 24 horas, todos los días del año, en compras y extracciones.

La atención presencial será con personal reducido debido a las restricciones propias del aislamiento social preventivo y a las personas que integran grupos de riesgo. Se proveerán todos los elementos de higiene necesarios y recomendados para prevenir el coronavirus.

El ingreso de clientes será por grupos, controlado por personal policial para garantizar el orden y el respeto a la cantidad establecida en cada local para evitar la concentración. Habrá atención prioritaria para quienes integran grupos de riesgo y se controlará la distancia social mínima requerida entre personas para evitar contagios.

Lugares de atención

La atención los días sábado 4 y domingo 5 se brindará únicamente en las sucursales de Nuevo Banco del Chaco, no abrirán las minifiliales. En aquellas localidades que cuentan con locales de atención diferenciada, se realizará de la siguiente manera:

En Resistencia, abrirán el Anexo de Juan B. Justo 750 para atención de pasivos provinciales y nacionales y fondo de desempleo; y Casa Central de Güemes 102, para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo. También atenderán las sucursales de avenida 9 de Julio 1535 y avenida 25 de Mayo 1460.

En Villa Ángela, en la Sucursal se habilitará la atención a jubilados nacionales y provinciales; en el anexo ubicado sobre calle San Martín, se atenderá a beneficiarios de fondo de desempleo y Asignación Universal por Hijo.

En Sáenz Peña, jubilados provinciales serán atendidos en la Sucursal de calle 7 entre 12 y 10; en tanto que en el anexo de Ferichaco, jubilados nacionales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y fondo de desempleo.

En Charata, todos los pagos se centralizarán en el Anexo de Rivadavia y Falucho para pasivos provinciales y nacionales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y fondo de desempleo.

En Juan José Castelli, se atenderá a pasivos nacionales y Asignación Universal por Hijo en el anexo de calle Güemes 316 y a pasivos provinciales y fondo de desempleo, en la sucursal de Sarmiento y Vázquez.

