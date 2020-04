Atención presencial en Nuevo Banco del Chaco.

De acuerdo con la normativa de Banco Central de la República Argentina, Nuevo Banco del Chaco abrirá sus puertas el próximo viernes y hasta el miércoles siguiente, para ofrecer atención presencial exclusiva para el pago de haberes de pasivos nacionales y provinciales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y fondo de desempleo.

Los haberes y beneficios acreditados en caja de ahorro de Nuevo Banco del Chaco no tienen vencimiento, permanecen en las cuentas a disposición de cada titular sin fecha límite. Estas cuentas no tienen costos de mantenimiento y las operaciones por cajero automático son gratuitas e ilimitadas.

Modalidad de atención presencial

Días de atención: viernes 3, lunes 6, martes 7 y miércoles 8.

Horario: 7.30 a 12.30.

Exclusiva para el pago de pasivos nacionales y provinciales, AUH y fondo de desempleo.

Únicamente para quienes no tienen tarjeta de débito.

No se atenderán otras gestiones o trámites bancarios.

Se aplicarán las medidas requeridas por protocolo de COVID-19:

• Distancia mínima entre personas.

• Ingreso a los locales por tandas para evitar la concentración de personas.

• Elementos de higiene y protección para el personal.

Aquellas personas que cuentan con tarjeta de débito Chaco 24, tanto pasivos como beneficiarios de AUH, pueden acceder a los fondos acreditados en sus cuentas las 24 horas, a través de compras en comercios, extracciones de efectivo en cajeros automáticos y en comercios con el servicio de compra más extracción.

Lugares de atención

Resistencia

• Anexo de Juan B. Justo 750: Pasivos provinciales y nacionales y fondo de desempleo.

• Casa Central de Güemes 102: Asignación Universal por Hijo (que habitualmente cobran en Anexo Sarmiento).

• Sucursal avenida 9 de Julio 1535

• Sucursal avenida 25 de Mayo 1460

No habrá atención en las dependencias del Nuevo Banco del Chaco ubicadas en Anexo Club Sarmiento, Paseo Sur, Walmart, Hipermercado Libertad, Estación Terminal de Ómnibus, Consejo de Ciencias Económicas, Caja Forense, ATP, Caja de Ingenieros y Lotería Chaqueña.

Área Metropolitana

Sucursal Barranqueras (avenidas 9 de Julio y España): Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Fontana: viernes, lunes, martes y miércoles. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Puerto Tirol: viernes, lunes, martes y miércoles. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Margarita Belén: viernes y martes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Colonia Benítez: lunes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Makallé: viernes y lunes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Basail: martes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial Charadai: martes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial La Escondida: viernes y martes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Minifilial La Verde: lunes. Pasivos provinciales y nacionales, AUH y fondo de desempleo.

Resto de la Provincia

La atención presencial se brindará en las sucursales de Nuevo Banco del Chaco. En aquellas localidades que cuentan con locales de atención diferenciada, se realizará de la siguiente manera:

Villa Ángela

• Sucursal: jubilados nacionales y provinciales

• Anexo: beneficiarios de fondo de desempleo y Asignación Universal por Hijo.

Sáenz Peña

• Sucursal de calle 7: jubilados provinciales.

• Anexo de Ferichaco: jubilados nacionales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y fondo de desempleo.

Charata

• Anexo Rivadavia y Falucho: pasivos provinciales y nacionales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y fondo de desempleo.

Juan José Castelli

• Anexo calle Güemes 316: pasivos nacionales y Asignación Universal por Hijo

• Sucursal: pasivos provinciales y fondo de desempleo.

Región Impenetrable

Viernes 3: minifiliales Villa Río Bermejito y El Sauzalito.

Lunes 6: minifiliales Miraflores y Fuerte Esperanza.

Martes 7: minifiliales Villa Río Bermejito y Misión Nueva Pompeya.

Miércoles 8: minifiliales Miraflores y Misión Nueva Pompeya.

