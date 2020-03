Sáenz Peña: La Oficina Municipal de Empleo realiza preinscripción y brinda asesoramiento gratuito para el Ingreso Familiar de Emergencia

La Municipalidad a través de la Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, brindará asesoramiento y realizará la preinscripción gratuita para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los interesados solo deben mandar un mensaje de WhatsApp con su nombre y apellido, CUIL y DNI a los números 3644-739832 o al 3644-739687 habilitados por la Municipalidad o al correo electrónico: oficinadempleosp@gmail.com o bien ingresar a Facebook: Oficina Municipal de Empleo Sáenz Peña. Procesarán tu información y se te realizará la inscripción (si corresponde), se enviará el comprobante de inscripción al número de teléfono del beneficiario, si a la persona no le corresponde el beneficio también se le informará.

Este domingo la preinscripción es para los DNI que terminan en » 4 Y 5″. Este servicio «gratuito» está pensado para aquellas personas que no cuenten con internet o no sepan ingresar al ANSES por este vínculo: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga.

Los documentos de identidad terminados en 4 y 5 deberán hacerlo este domingo, los que terminan en 6 o 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 o el 9 el día martes. Es muy importante respetar el cronograma.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no tienen que hacer este trámite, ya que cobrará automáticamente si cumple con los requisitos.

La preinscripción se realiza hasta el 31 de marzo completando un formulario por internet del ANSES.

A quiénes les corresponde

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar NO tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. Una prestación de desempleo. Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

