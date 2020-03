Tucumán – Ricardo Bussi, importante legislador, volvió de viaje, violó la cuarentena y tiene coronavirus.

Ricardo Bussi es el primer político infectado de Coronavirus en el país: «En los últimos días estuve en contacto con un sinfín de personas», dijo.

El legislador explicó que tenía reuniones programadas que «por diversas razones debía atender».

Luego de que se confirmara que el legislador Ricaro Bussi dio positivo en la prueba de coronavirus, su equipo de prensa envió un comunicado para informar que se encuentra en buen estado de salud y que mantuvo reuniones en los últimos días con «un sinfín de personas».

«En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos», indicó en el documento y agregó que «en los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender».

Además, el legislador expresó que actualmente está cumpliendo con el aislamiento dispuesto por la emergencia sanitaria: «quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido»

«Hoy la única premisa es cuidarnos entre todos y quedarnos en casa», sentenció en el comunicado.

«No estuve en el exterior, solo viajé a Brasil» dijo, no teniendo en cuenta de que tenia que volver y hacer la cuarentena como corresponde, la violo y puso en riesgo la vida de muchas personas con las que tuvo contacto hasta ayer, que ya fue diagnosticado y puesto en aislamiento.

