Nuevas disposiciones Municipales por Coronavirus.

1- Los Supermercados y Kioscos deberán permanecer abiertos solo hasta la hora 20.

2- Las Ferreterías podrán abrir sus puertas para emergencias con la presencia de un solo empleado y el propietario. No pueden habilitarse los corralones.

3- Los Supermercados y similares, NO abrirán sus puertas los días domingos debiendo permanecer cerrados, sin atención.

4- Los kioscos y panaderías SÍ podrán abrir los días domingo, hasta las 20 horas.

5- Los restaurantes, locales de comidas preparadas y rápidas, podrán realizar solo venta telefónica, sin atención al mostrador, con reparto domiciliario (delivery) .

6- A partir de las 16, inicia un operativo cerrojo en el acceso de calle 12 y ruta 16; no dejando entrar o salir de la ciudad a nadie a menos que sea una urgencia.

Comentarios