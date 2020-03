CORONAVIRUS: CAPITANICH RECORRIÓ LA OBRA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA EN EL PREDIO DEL PERRANDO

Sumará 80 camas de internación, 24 con equipamiento de terapia intensiva. Además se realizan obras de refacción en el edificio del hospital para recuperar funcionalidad. «Estamos tomando medidas anticipatorias para llevar calma a la comunidad», remarcó el mandatario e insistió en la necesidad de acatar el aislamiento social preventivo.

El gobernador Jorge Capitanich recorrió, este sábado junto a la ministra de Salud Paola Benítez y el ministro de Infraestructura Juan Manuel Carreras, la obra del hospital modular de emergencia que se comenzó a construir en el predio del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. “Con estas obras, la provisión de tecnología, insumos, medicamentos y recursos humanos calificados, estamos fortaleciendo la previsión del escenario respecto a la evolución del coronavirus”, aseguró el mandatario.

El hospital modular contará con seis pabellones (cuatro destinados a internación general y dos a terapia intensiva) que tendrán unas 80 camas para internación, de las cuales 24 serán con equipamiento para cuidados intensivos. Allí se brindará atención sanitaria exclusiva a las personas infectadas por el coronavirus durante el tiempo que sea necesario.

El equipamiento con que contará incluye respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y elementos necesarios para el funcionamiento de una terapia. Además de insumos médicos y sistema de protección para las y los trabajadores.

“Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para estar prevenidos y evitar que se produzca un colapso en el sistema de Salud”, afirmó el mandatario y destacó la la importancia de la toma de decisiones y medidas anticipadas. “Si bien es una pandemia generalizada la que estamos viviendo, a diferencia de los países europeos, en Chaco y Argentina las medidas que se tomaron fueron anticipatorias, lo que podría allanar la curva de casos”, detalló.

No obstante, ratificó la importancia de la responsabilidad y solidaridad que deben tener las y los ciudadanos chaqueños. “Nosotros como autoridades seguimos trabajando para servir, cuidar y proteger a la comunidad, pero les pido que hagan el esfuerzo de quedarse en sus casas”, remarcó.

Este hospital de emergencia es uno de los ocho que se construirán en todo el país como parte de una medida delineada por el presidente de la Nación Alberto Fernández para enfrentar la pandemia de coronavirus en Argentina. Al de Resistencia se suman cinco en el conurbano bonaerense, uno en Córdoba y otro en Rosario.

El gobernador precisó que, aunque se trata de una obra de emergencia, forma parte del programa de remodelación integral de infraestructura física y edilicia del sistema sanitario, ya que luego de esta coyuntura pasará a formar parte de la capacidad instalada del nosocomio.

Además se realizan obras de refacción en el edificio del hospital para recuperar funcionalidad. “Trabajamos en la organización de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para atender no solo durante esta crisis sanitaria y sino ofrecer la atención de calidad que se merece el pueblo chaqueño”, aseveró.

Fuerte inversión en infraestructura sanitaria

El ministro Carreras detalló que se supervisó el proceso de hormigonado del nuevo pabellón que, junto con las obras de desagüe y agua potable estará terminado para el lunes. A partir de allí se construirán los accesos y en este plazo la ONU comenzará la adjudicación de licencia para la construcción, lo que demandará un plazo aproximado de 10 días. Luego, se prevén otros 15 días para la construcción, por lo que se espera que en 25 días esté terminado y en funcionamiento. La inversión total será de 130 millones de pesos.

Carreras enumeró además las inversiones que representarán las distintas obras que se encuentran en ejecución en el Hospital. Por un lado, las refacciones en las Pastillas 6 y 9 que, con una inversión de alrededor de 10 millones de pesos, dejarán una capacidad instalada extra a las del nuevo pabellón, de 108 habitaciones que hasta el momento estaban inhabilitadas.

Además, la inversión de 25 millones de pesos en la guardia, donde se realizan trabajos de refacción y un nuevo acceso de ambulancias. “El hospital se mueve en la parte de guardia con una ambulancia y en la obra prevemos estacionamiento para seis, y al mismo tiempo la previsión para ocho camas nuevas para el área de emergencia”, indicó.

“Tenemos una inversión fuerte y previsto en los créditos internacionales que vamos a solicitar al Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) una inversión para el sistema sanitario que ronda los 50 millones de dólares, 40 a través de FONPLATA, y el resto con inversión propia como contrapartida”, señaló y aclaró que gran parte de esa inversión estará destinada al Perrando y al Pediátrico que son los de mayor complejidad que tiene la provincia.

Infraestructura, insumos y responsabilidad social

La ministra Benítez indicó que en la jornada la comitiva visitó el depósito de insumos, donde se encuentran los elementos adquiridos para enfrentar la situación. “Estamos constatando que todo lo que dispusimos para la atención de pacientes internados se lleve adelante como lo diseñamos”, expresó.

La titular de la cartera sanitaria reiteró la necesidad de que las y los ciudadanos cumplan con el aislamiento social obligatorio para disminuir y demorar el crecimiento de casos y darle al sistema sanitario el tiempo de respuesta. “Previendo que el número de casos a nivel provincial pueda ser mayor, lo que la comunidad puede lograr en este punto es que ese crecimiento sea más lento. Con el cumplimiento estricto del aislamiento, disminuimos el riesgo de contagio, y por ende la disminución de la aparición de casos graves”, manifestó.

Por último recordó que el grupo de riesgo integra a personas mayores a 60 años, embarazadas y a todos aquellos que tengan patologías asociadas, como cardiopatías, enfermedades respiratorias o personas inmunosuprimidas.

