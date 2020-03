Sáenz Peña – INDIGNANTE: Director de un sanatorio de la ciudad volvió de Europa, violó la cuarentena y agredió a la comisario.

Ayer a las 20.30 hs aproximadamente se comunicó con la suscripta el Comisario Mayor Aguilar Leandro Director de Zona Interior S. Peña quien informó al personal de Salud Pública del Hospital 4 de Junio que se harían presentes en Edificio situado en barrio Ensanche Sur a fines de realizar evolución (toma de temperatura) al Dr. y su familia quienes recientemente regresaron de viaje de Europa. Por tal motivo la policia se dirigió hasta el lugar donde nos esperaba el propietario del Complejo de Departamentos quien exhibió cámaras del lugar donde se puede ver al médico bajando y subiendo a su departamento. Seguidamente con personal del Hospital Local a cargo de la Enfermera Romero Karina quien se hizo presente, acompañados por el propietario del lugar nos constituimos hasta el Departamento del Primer piso donde se encontraba el doctor con su esposa e hija; se les hizo conocer de nuestra presencia en el lugar quien accedió a que ingresemos para realizarse la toma de temperatura a la familia y al hacerle las preguntas conforme lo establece el protocolo manifestó que estuvieron vacacionando por unos 25 días aprox, por varias ciudades de Europa (Madrid-Londres-Francia-Milán) que luego regresaron por Uruguay hasta Buenos Aires donde llegaron el día lunes y a ésta Ciudad el día Martes. Se le procedió a notificar de su aislamiento conforme lo establece el Protocolo y además se le hizo saber de que conforme lo dispuesto por el Fiscal de Turno se le imputaría en libertad por haber transgredido el Articulo 202 del Código Penal Argentino a lo que se tornó agresivo diciendo entre otras cosas “…VAYASE DE MI CASA PORQUE USTED ES UNA MALEDUCADA, CON QUÉ DERECHO ME VENIS A DECIR QUE NO RESPETE LA CUARENTENA, QUIÉN SOS VOS PARA DECIRME QUE NO PUEDO SALIR DE MI CASA, SI USTEDES LOS POLICIAS CADA VEZ QUE VAN TODOS ROTOS AL HOSPITAL A PEDIR LA ESCUPIDERA YO LE TENGO QUE ESTAR SALVANDO EL C…” “…USTEDES LOS POLICIAS SON UNOS MUGRIENTOS, SALGA, SALGA DE MI CASA PORQUE ESTA ES MI PROPIEDAD Y ESTÁ ADENTRO DE ELLA…” a lo que cerró la puerta ocasionando lesiones a oficiales.

De igual manera personal de ésta logró notificarle de lo dispuesto por el Fiscal y luego al informar de lo ocurrido al Dr. Valero éste dispuso dar intervención a personal de la División Investigaciones fines extraer filmaciones donde se puede verlo saliendo de su departamento. La comisario herida fue examinada por el Medico Policial en turno diagnosticando “…PRESENTA TRAUMATISMO CONTUSO EN CODO DERECHO CON EDEMA EN ZONA…”, agregando de esta manera el Dr. Valero que fecha venidera horas temprana el Expediente sea elevado a esa instancia.

Comentarios