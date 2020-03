En vista a la propagación del COVID-19 (Coronavirus) tanto en la provincia como en el país, la diputada provincial Liliana Spoljaric acompaña las medidas impulsadas por el gobernador Jorge Capitanich el pasado martes, ya que son certeras y acertadas ante esta pandemia que mantiene en vilo al mundo y cuyos casos van en aumento cotidianamente.

La misma llama a la unidad de la ciudadanía que acate las nuevas normativas y la respectiva cuarentena para evitar que se expanda de manera exponencial provocando así el colapso de nuestro sistema de salud. «Debemos cuidarnos entre todos, es fundamental la cooperación y la colaboración de cada uno para que esto se termine pronto y con el menor daño posible, ya que no solo colapsa la salud y está en alto riesgo nuestro bien más preciado, la vida sino que también representa un duro golpe a la economía del país y el parate de todos los sectores» expresó Spoljaric.

Dado a que desde el 16 de marzo se dispuso la restricción social por un período de 15 días en la provincia , lo cual implica que la ciudadanía no podrá salir de sus hogares, una vez finalizada la misma generará un importante impacto en la cadena de consumo por ende en la economía, razón por la que la diputada Spoljaric mantuvo contacto con el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, el Lic. Carlos Navarrete Director del Hospital 4 de Junio de la ciudad termal y con Rody Cheguart de Cámara de Comercio para evaluar las consecuencias económicas que va a dejar este aislamiento y proyectar los posibles subsidios que serán necesarios para ayudar al sector comercial y autónomos que se verán perjudicados por los efectos colaterales de este virus.

«Son momentos en donde debe primar la conciencia social y ciudadana, es muy necesario que no se especule con los precios, no provocar desabastecimiento y lo más importante tender la mano para el sector más vulnerable, los niños y ancianos» dijo la diputada. Agregando que la paranoia no es buena y la desinformación es aún peor, pero tampoco es bueno que inescrupulosos y especuladores aumenten de manera desmedida los precios de los elementos de primera necesidad, se debe terminar con eso.

Insta a que todos los comercios cumplan con las medidas de seguridad implementadas y que en lo posible la ciudadanía también apoye a los pequeños almacenes barriales o mini pymes que se sostienen con el día a día al momento de comprar insumos y provisiones.

Por su parte valoró el trabajo y la templanza de todo el personal de salud y sistema sanitario de la provincia desde médicos, enfermeros y auxiliares que están trabajando las 24 horas todos los días para contener y proteger al pueblo chaqueño.

Para concluir llama a actuar con sentido común y no compartir noticias falsas en redes sociales que son muy peligrosas y solo generan psicosis. «Guardemos la calma, si seguimos las reglas impartidas, tomamos los recaudos de higiene necesarios y solo cuidamos de nuestra salud y la de todos a nuestro alrededor, el coronavirus no podrá encontrarnos, quedémonos en casa».

