EL GOBERNADOR CONFIRMÓ 4 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA

Son personas que permanecen aisladas, con sintomatologías leves y monitoreadas permanentemente por el Ministerio de Salud de la provincia. Capitanich ratificó las medidas de fiscalización y control junto al Poder Judicial y a la Policía para hacer cumplir el protocolo nacional y el Decreto 432 firmado esta mañana. Destacó que el nivel de concientización de la comunidad va aumentando a partir de la gran cantidad de llamadas registradas en el 0800-444-0829. En conferencia de prensa el gobernador Jorge Capitanich comunicó este lunes que hay 4 nuevos casos de coronavirus en el Chaco, con un total de 11 confirmados. El mandatario ratificó las medidas de fiscalización, control, educación y contención alimentaria que brinda el gobierno para hacer frente a la situación epidemiológica contempladas en el Decreto 432/2020 que firmó esta mañana. De estos 4 nuevos casos, 3 corresponden a una misma familia constituida por la madre, el padre y una hija, que tienen antecedentes de haber estado en un crucero que recorrió países con circulación viral. Cuando llegaron ya presentaban síntomas desde hacía cinco días y luego de dar aviso fueron aislados. El cuarto caso corresponde a una mujer de 46 años, que trabaja en el consultorio de enlace del hospital Perrando. Había comenzado con síntomas el jueves 12 de marzo, se le tomó la muestra, fue confirmada hoy y desde ese jueves también permanece aislada. “Son cuatro pacientes nuevos que nos informaron en el transcurso de esta tarde desde el Ministerio de Salud de la Nación. Los cuatro pacientes tienen una sintomatología leve y están ambulatoriamente siendo atendidos con un seguimiento permanente por parte del Ministerio de Salud de la provincia”, dijo la ministra de Salud Pública, Paola Benítez. Medidas restrictivas “Estamos propiciando múltiples medidas restrictivas para una regulación adecuada y garantizando el máximo nivel de difusión de información por medios tradicionales y no tradicionales”, aseguró el gobernador. Contó que en el marco de estas políticas de contralor, el gobierno visitó a 77 personas sospechosas de diagnóstico de COVID-19, de las cuales 27 no fueron encontradas en sus domicilios cumpliendo el aislamiento correspondiente, y de hecho se detectó que varios de los domicilios consignados eran falsos. “Lo que nosotros estamos haciendo es labrando el acta correspondiente de estas constataciones para remitirlo a la autoridad judicial competente del orden provincial y del federal. Del mismo modo, la Policía patrulla la ciudad recomendando a la población la menor circulación posible”, dijo Capitanich, ratificando la aplicación de los artículos 202, 203, 205 y 239 del decreto 260 del Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, destacó que el nivel de concientización de la comunidad se va acrecentando, ya que en dos días se recibieron más de 2.800 llamadas de personas que colaborativamente brindaron información pertinente, por lo que se prevé extender aún más el horario de atención que actualmente es de 8 a 22. “Eso significa que hay un mayor volumen de interés por parte de la ciudadanía”, expresó. Asignación de recursos “Nosotros estamos haciendo una fuerte asignación de recursos en el sistema sanitario: 193 millones de pesos ya asignados, 400 millones de pesos adicionales y otros 250 millones de pesos en el transcurso de esta semana”, detalló el gobernador, aunque reconoció: “es insuficiente”. “Estamos trabajando para facilitar un financiamiento de Fonplata para todo el esquema de fortalecimiento de las capacidades institucionales de atención. Sabemos que hay necesidades urgentes y los recursos emanados de los 1.700 millones de pesos que dispone la autoridad nacional los vamos a volcar para más respiradores, barbijos, ropas, pero también en recursos humanos”, aseguró el gobernador. Recordatorio Las personas que llegan al Chaco desde cualquier país del exterior, deben reportarse al 0800-444-0829, inmediatamente luego de su llegada deben comenzar el aislamiento domiciliario, cuyo seguimiento sanitario se realiza mediante llamadas telefónicas. La visita médica solo se realiza en el caso de que la persona presente complicaciones, lo que también puede derivar en internación, de ser requerido.