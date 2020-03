Coronavirus: confirmaron el primer caso autóctono en Argentina

Se trata de una médica de 46 años que manifestó no haber viajado al exterior ni haber tenido contacto estrecho con personas que lo hayan hecho.

Este martes se confirmó el primer caso de coronavirus autóctono en Argentina. Así lo informó Paola Benítez, ministra de Salud Pública provincial de Chaco.

“Hay un caso que se agregó ayer de una mujer de 46 años, médica, que se habría reportado con síntomas el 12 de marzo”, indicó sobre Gabriela Monzón, jefa de Consultorios Externos del Hospital J. C. Perrando, de Resistencia.

“Como no se puede descartar el contagio, vamos a asumir este caso como un caso probable de circulación viral. Entramos a la fase de mitigación”, agregó la funcionaria en conferencia de prensa.

“Creo que soy un caso autóctono, no viajé a ningún lado ni estuve en contacto con ninguno de los casos que dieron positivo en Chaco”, había indicado la médica este mismo martes en declaraciones al canal TN.

