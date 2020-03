Spoljaric: “Es momento de tener un alto grado de conciencia ciudadana, a la salud la cuidamos entre todos”

Luego de los anuncios realizados por el gobernador Jorge Capitanich a nivel provincial y el presidente Alberto Fernández a nivel nacional con respecto al avance del coronavirus en la región, la diputada Liliana Spoljaric encontró acertadas las propuestas que ambas carteras propusieron por el bien de toda la población, las cuales plantean “cuarentenas” , aislamiento, prevención extrema, cierre y cese de actividades entre otras medidas.

Al respecto Spoljaric dijo “todos debemos actuar acordes con el contexto y remando en la misma dirección” pero dentro de la tranquilidad y calma para no entrar en pánico generalizado”. Añadiendo que es fundamental cumplir con los protocolos estipulados para evitar la propagación del virus. «Debemos cuidarnos entre todos, la responsabilidad social es competencia de cada uno de nosotros» expresó. Esta “cuarentena” no debe ser tomada como vacaciones, hay que quedarse en casa guardando el aislamiento social requerido, no asistamos a lugares con mucha concurrencia de personas, realicemos una acción tan sencilla como lavarse las manos con agua y jabon o algun sanitizante que evita la propagación de este virus.

Con respecto a la situación del Poder Legislativo adhirió que la situación está controlada y si bien habrá guardias mínimas y reducción de personal se está a la espera del nuevo protocolo provincial al respecto.

Cuidarnos entre todos es fundamental, la salud es lo primordial. No permitamos que el coronavirus se salga de control seamos responsables “Es momento de tener un alto grado de conciencia ciudadana, a la salud la cuidamos entre todos” y está en nuestras manos que esto se termine pronto y reactivemos nuestra vida social nuevamente. «Por ahora quédate en casa, no salgas si no es necesario cuidándote a vos y a los tuyos le pondremos un alto al coronavirus» que es una pandemia mundial. Pero que el Chaco tiene un flagelo que lo aqueja hace mucho tiempo que es el dengue y por ello instó a no dejar de usar repelente, realizar descacharrado para evitarlo y demás medidas preventivas.

