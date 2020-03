Sáenz Peña: Robo en papelera Gutman S.R.L.

Ésta mañana, 08.20 hs. aproximadamente se tomó conocimiento un robo en local comercial rubro papelería, que funciona bajo el nombre de «GUTMAN S.R.L.”, situado en Av. 33 y calle. Constituido prevención al lugar, se constató violencia en el candado del portón chico que da hacia el lateral este, sobre calle 36, por donde habrían ingresado al local, y luego previo violentar cerradura puerta de madera del comercio que da hacia el patio, ingresaron al interior y sustrajeron un Tv Led 24 pulgadas y suma de $ 60.000 discriminados en billetes del valor de 1000 y 500; y la suma de $4.500 (sencillo) discriminados en billetes y moneda de distinto valor. Se aprecian en el piso de cerámica huellas símil a zapatilla no muy claras con barro seco.

El local no cuenta con sistema de video vigilancia ni sistema de alarma, hallándose presente el propietario identificado como A. A. G. (39) años quien manifestó que día sábado 14 del presente mes y año a horas 12:30 fue ultimo horario de atención al público, retirándose del comercio y regresando en la fecha a horas 08:00, momento en que se percató de lo ocurrido; en el lugar no se cuenta con sereno. Se llevó a cabo acta constatación con presencia del personal de la Div. Criminalística de esta ciudad. Arribo al lugar personal de la Div. Investigaciones quienes se abocan a las tareas inherentes. Damnificado fue invitado a radicar correspondiente denuncia.

