DIPUTADOS UCR: “REITERAMOS EL PEDIDO A CAPITANICH PARA QUE SUSPENDA LAS ACTIVIDADES Y DECRETE ASLAMIENTO POR CORONAVIRUS”

El bloque de diputados de la UCR dieron a conocer un comunicado por el cual piden al gobernador Jorge Capitanich que tome las medidas que sean necesarias para evitar la propagación del coronavirus en la provincia.

“En la reunión mantenida con el gobernador le solicitamos que evalúe la suspensión de actividades, muchos organismos públicos, establecimientos escolares y municipios lo están haciendo ante la falta de determinación de las autoridades, creemos que la experiencia de lo que se vive y se hace en otros países nos marca el camino, se requieren acciones concretas, rápidas para ir un paso adelante no uno atrás como ocurre en la actualidad”

¿Qué más está esperando?

Señor gobernador Capitanich: ¿Qué más está esperando? le solicitamos que haga lo que hay que hacer, no son horas de disciplina partidaria ni de especulaciones, ya hay un muerto por coronavirus en el Chaco y un niño de 4 años infectado cuando nos decían que a los niños los afectaba en menor medida, también decían que el virus no resistía el calor, en las últimas semanas hemos tenido temperaturas cercanas a los 40° y eso no impidió los contagios, como verá cada minuto cuenta”

Aislamiento y suspensión

“Le pedimos que decrete aislamiento extensivo a todos los municipios e instituciones a fin de evitar concentraciones masivas, le pedimos una vez mas que suspenda las actividades administrativas en los tres Poderes del Estado, que suspenda las clases y que implemente todo lo que este a su alcance para prevenir situaciones críticas”

Ni un segundo más

“También le pedimos señor gobernador que destine todos los recursos posibles al sistema de salud pública, usted es consciente del estado crítico en que se encuentra y no está preparado para contener los efectos de esta pandemia en el área metropolitana y mucho menos en el interior, particularmente en caso que se presenten pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que demanden respiración mecánica, no hay kits para proteger a los profesionales de la salud, no hay tantas cosas señor gobernador que le pedimos que no espere ni un segundo mas”

